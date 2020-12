James Bond: George Clooney se dit trop vieux pour incarner 007

George Clooney a de lui-même déclaré qu'il ne serait pas le prochain James Bond, laissant entendre qu'il est trop vieux.

• À lire aussi: Batman et Robin a failli gâcher la carrière de George Clooney au cinéma: «J’étais en train de tout perdre»

• À lire aussi: No Time to Die: Rami Malek n’est pas sorti indemne de son rôle dans le film

Daniel Craig, qui incarne actuellement l'espion de légende, fera ses adieux après No Time to Die, le prochain opus de la saga, qui sortira l'an prochain, et bien sûr de nombreux noms se succèdent dans les rumeurs concernant celui qui le remplacera. On a entendu parler d'Idris Elba, Tom Hiddleston, Henry Cavill et Tom Hardy, pour les principaux favoris.

Récemment, George Clooney a également été questionné à ce sujet, mais il a ri de la perspective.

«Déjà, je vais avoir 60 ans cette année, donc c'est un peu tard pour ce truc de Bond, a-t-il dévoilé à Mark Wright, de la radio Heart. Et, en outre, James Bond devrait être britannique, ne croyez-vous pas? Je veux dire, vraiment. Ce ne serait pas bien. Le plus proche que j'ai été de ce genre de héros a été Batman, et on a vu ce que ça a donné.»

Cependant, l'acteur soutient Idris Elba, qu'il trouve «élégant».

«Je pense qu'il ferait un superboulot. C'est lui que je choisirais, évidemment, mais, sinon, je ne pense pas que je devrais jouer ce rôle», a-t-il ajouté.

No Time to Die sortira en salle le 2 avril 2021.

Rejoignez notre serveur Discord!