Batman et Robin a failli gâcher la carrière de George Clooney au cinéma: «J’étais en train de tout perdre»

George Clooney dit avoir été mis de côté par Hollywood et avoir dû lutter pour qu'on lui donne d'autres rôles au cinéma après avoir joué dans le flop Batman et Robin.

L'acteur a tourné aux côtés d'Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, Chris O'Donnell et Uma Thurman dans la superproduction de 1997, qui n'a malheureusement pas rencontré son public et a été étrillée par la critique.

Dans une entrevue accordée au Sun on Sunday, George Clooney a avoué qu'après la sortie du film, il avait eu du mal à être pris au sérieux pour d'autres rôles à Hollywood, et qu'il avait eu l'impression qu'on le tenait responsable de la performance du film.

Il a ajouté que son association avec le réalisateur Steven Soderbergh pour le polar Out of Sight, sorti l'année suivante, en 1998, tombait à point nommé, car ils avaient tous deux besoin d'un film à succès.

«Steven sortait de quelques flops, et moi de Batman et Robin, et nous avions tous deux besoin d'un succès. Nous étions dos au mur, d'une certaine manière. Je jouais encore dans Urgences, à l'époque, et il y avait toujours ces conversations sur la possibilité de passer de la télévision au cinéma. C'était énorme et j'étais en train de tout perdre», a-t-il confié.

«Après Batman et Robin, j'ai compris que je serais tenu pour responsable du film, et pas seulement de la performance. Nous avons donc attendu et, quand j'ai trouvé [Out of Sight], nous avons demandé à Steven de le réaliser. Il y avait un réalisateur attaché et il est parti parce qu'il a dit que je n'étais pas un acteur de cinéma», a ajouté George Clooney.

L’acteur a joué aux côtés de Jennifer Lopez dans Out of Sight. Un succès, nommé pour deux Oscars, qui a donc permis de lancer finalement la carrière cinématographique de celui qui est, depuis, devenu un géant d'Hollywood, devant comme derrière la caméra.

