Call of Duty: Black Ops Cold War a maintenant sa propre version de Nuketown [VIDÉO]

Très grand classique des Call of Duty: Black Ops, la carte multijoueur Nuketown est enfin arrivée cette semaine dans Black Ops Cold War avec une toute nouvelle allure.

Portant ce coup-ci le nom de Nuketown ’84, la toujours très étroite et rapide carte prend pour l’occasion une tournure un brin post-apocalyptique, qui n’est pas sans rappeler les Fallout de ce monde.

Cela dit, les habitués ne seront pas trop perdus, alors que l’arène est encore composée de deux maisons, séparées d’un autobus et d’un camion semi-remorque.

Même les mannequins sont de retour!

Et bonne nouvelle, pour profiter de Nuketown ’84, vous n’avez qu’à posséder Call of Duty: Black Ops Cold War, comme la carte est gratuite pour tous. Avec la plus récente mise à jour du jeu, celle-ci a ainsi été ajoutée à la rotation des différentes parties 6 contre 6.

Rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible depuis le 13 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.