Hogwarts Legacy, le RPG inspiré d’Harry Potter, repoussé à 2022

Ça y est. Nous ne sommes même pas rendus à la moitié du premier mois de l’année que, déjà, un jeu qui devait paraître en 2021 est repoussé à plus tard. Mauvaise nouvelle pour les fans d’Harry Potter, il s’agit d’Hogwarts Legacy, dont la sortie se voit remise à 2022.

Le RPG d’aventure, qui permettra aux joueurs de créer son propre sorcier, qui étudiera à Poudlard dans les années 1800, devait initialement sortir au cours de 2021. Cependant, le compte Twitter officiel du jeu a annoncé mercredi midi le report d’Hogwarts Legacy à 2022.

«Créer la meilleure expérience possible pour tout le monde des sorciers et les fans de jeux vidéo est d’une importance capitale pour nous. Nous donnons donc au [développement du] jeu le temps dont il a besoin», peut-on lire dans la publication.

Développé par Avalanche et édité par Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy donnera la chance au joueur de suivre des cours à Poudlard, y affronter des créatures magiques et créer ses propres potions et sortilèges, en plus de pouvoir explorer plusieurs lieux iconiques de l’univers d’Harry Potter.

Pour ce faire, il faudra toutefois désormais attendre jusqu’en 2022 avant de voir le jeu débarquer sur consoles et PC.

Et d’ici là, faisons-nous à l’idée, ce ne sera assurément pas le seul report de 2021.

