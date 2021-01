Ne me cherchez pas, je jouerai à ces huit jeux en 2021 [CHRONIQUE]

MISE À JOUR

Bon, ça y est, un des jeux que j'attendais de pied ferme en 2021 est déjà repoussé à 2022. Ça n'a pas pris de temps!

TEXTE ORIGINAL

Après l’année, disons, euh, particulière que nous avons vécue en 2020, il vaut peut-être mieux ménager ses attentes pour 2021.

Comme tante Ginette le fait à chaque réveillon, souhaitons-nous de la santé –mentale et physique– et peut-être bien un gros soupçon de bonheur, tant qu’à y être. Après ça, on improvisera.

Cela dit, si 2021 augure pour être, au mieux, une année transitoire sur plusieurs plans, il y a tout de même de l’espoir pour les fans de jeux vidéo.

Pourquoi? Parce que les douze prochains mois regorgent (jusqu’à nouvel ordre) de sorties vidéoludiques intéressantes, tout particulièrement pour les consoles de nouvelle génération. L'industrie entre dans un début de cycle et, par le fait même, dans une période de grande effervescence.

Évidemment, on peut aussi s’attendre à bon nombre de reports, comme c’est la tendance depuis quelque temps dans le milieu. Certes, après la débâcle de Cyberpunk 2077 l’année dernière, gageons que les studios seront peut-être un peu plus prudents avant d’annoncer une date de sortie officielle, question d'éviter les faux espoirs.

Tout ça pour dire que certains jeux paraîtront comme prévu en 2021, d’autres seront remis à plus tard, mais cela n’empêchera certainement pas les mois à venir d’être malgré tout bien excitants en ce qui concerne les jeux vidéo.

Pour ma part, ce sont tout particulièrement les huit titres suivants qui retiendront mon attention en 2021... du moins, pour le moment! Parce que si les dernières années nous ont appris quelque chose, c'est que l'on aura assurément droit à d'autres belles surprises au cours des prochains mois. Mais, comme vous pourrez le constater ci-dessous, on est déjà pas mal gâté avec le calendrier actuel!

Gran Turismo 7 (PS5)

Parution: 2021, date à préciser

Est-ce que Gran Turismo Sport était un VRAI Gran Turismo? Les fans de jeux de course sur PlayStation s’obstinent encore à ce jour. Peu importe, Gran Turismo 7 doit arriver cette année et ramènera avec lui le fameux mode simulation qui a fait la renommée de la franchise.

Des graphismes éblouissants, des tonnes de voitures, mais aussi une utilisation en profondeur des atouts de la DualSense, comme le retour haptique et les gâchettes adaptatives: le septième volet «numéroté» de la série risque de nous en mettre plein la vue (et les mains!) plus tard cette année.

Hitman 3 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia)

Parution: 20 janvier 2021

Jouer à un Hitman, c’est un peu comme retrouver une bonne vieille paire de pantoufles. Avec les années, les possibilités se décuplent et l’intelligence artificielle se raffine, mais l’essence du jeu reste la même et c’est tant mieux comme ça.

Troisième et dernier volet de la trilogie World of Assassination, Hitman 3 ne dépaysera assurément pas les amateurs de la franchise, mais devrait s’avérer une belle façon de dire au revoir –du moins pour le moment– à notre assassin chauve favori. (À moins que vous soyez propriétaire d’un ensemble PSVR... Le cas échéant, la version en réalité virtuelle de Hitman 3 sera définitivement dépaysante, dans le bon sens du terme!)

Hogwarts Legacy (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC) [MISE À JOUR: REPOUSSÉ À 2022]

Parution: 2021, date à préciser 2022, date à préciser

Qui n’a jamais rêvé de visiter Poudlard? Le périple d’Harry Potter a bercé la jeunesse de plusieurs (incluant l’auteur de ces lignes) et inutile de dire que s’il y a un type de jeu qui se prête à merveille à l’univers magique de la franchise, c’est bien un RPG d’aventure au monde ouvert.

Hogwarts Legacy nous offrira exactement ça en 2021, alors que le titre nous permettra de créer notre propre sorcier, qui étudiera à Poudlard dans les années 1800. On pourra y suivre des cours, affronter de vilaines créatures et, ultimement, même décider d’utiliser nos pouvoirs pour le bien ou le mal. (Tant que vous ne vous en servez pas pour dire n’importe quoi sur le Web comme J.K. Rowling ces temps-ci...)

It Takes Two (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Parution: 26 mars 2021

Après A Way Out, Josef Fares revient avec un autre jeu 100% coopératif, que vous devrez impérativement vivre avec un compagnon. Avec It Takes Two, Fares amènera toutefois les joueurs dans un monde imaginaire très loin du milieu carcéral et de la cavale de son titre précédent.

Cette fois-ci, on aura donc droit à une avalanche de couleurs, plusieurs éléments fantastiques et une épopée aussi douce que déjantée. Et chose certaine, un jeu multijoueur coopératif ne pourrait pas arriver à un meilleur moment.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

Parution: 2021, date à préciser

J’ai récemment rejoué au Ratchet & Clank éponyme de 2016 sur ma PS5 et je dois dire que le jeu a admirablement bien vieilli. Il est encore magnifique, drôle et un vrai plaisir à manier, alors que l’ensemble n’est pas sans rappeler certains classiques modernes du cinéma d’animation. Imaginez alors un tout nouveau volet, spécialement conçu pour la toute dernière PlayStation!

En ce sens, dans les aperçus partagés jusqu’à maintenant, on aperçoit un titre qui semble fluide et graphiquement évolué, avec des temps de chargement presque inexistants. Et en plus, le gameplay a toujours l’air aussi survolté et amusant. Que voulez-vous de plus!

Resident Evil Village (PS5, Xbox Series X/S, PC)

Parution: 2021, date à préciser

J’ai joué à Resident Evil 7 l’automne dernier –un peu sur le tard, oui– et j’ai adoré cette relance à la première personne de l’emblématique franchise d’horreur. En ce sens, bonne nouvelle pour celles et ceux qui sont du même avis, car le huitième volet, intitulé Village, poursuivra dans la même veine.

Le protagoniste de RE 7, Ethan, est même de retour, tout comme un gigantesque Chris Redfield, qui a désormais un peu une carrure de Rambo. Et évidemment, ce nouvel opus semble bien garni d’horribles monstres et de scènes à nous glacer le sang. Bref, ça promet.

The Medium (Xbox Series X/S, PC)

Parution: 28 janvier 2021

Comme je l’écrivais dans un autre texte, j’attends toujours que Konami se décide à relancer la franchise de Silent Hill en grand. Par contre, entre temps, je crois que The Medium devrait réussir, du moins en partie, à combler ce besoin d’ambiances glauques et d’histoires d’horreur tordues.

Vous y incarnerez une voyante capable d’explorer deux univers à la fois, le monde réel et le monde des esprits. Dans une aventure à la troisième personne, on jonglera donc entre les dimensions et on aura même l’occasion de progresser dans les deux mondes en même temps, grâce à une vue en écran scindé. Le concept est définitivement novateur et, espérons-le, réussira à montrer un peu ce que la Xbox Series X a vraiment dans le ventre.

Twelve Minutes (Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Parution: 2021, date à préciser

J’ai personnellement toujours été fasciné par les histoires de personnages emprisonnés dans une boucle temporelle. Le jour de la marmotte, ça vous dit quelque chose? Le jeu indépendant Twelve Minutes reprend donc ce principe, alors qu’on incarne un homme pris dans une boucle temporelle de 12 minutes.

Un policier cogne à la porte de son appartement, menotte sa compagne et lui, accuse celle-ci de meurtre et brutalise le couple. C’est à ce moment que la boucle prend fin... et que l’on doit alors recommencer encore et encore afin de changer le cours de l’histoire et espérer un meilleur dénouement. Pas le récit le plus joyeux, mais on se doute que l'aventure sera captivante.

