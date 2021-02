X-Men: Viggo Mortensen a refusé le rôle de Wolverine à cause de son fils

Viggo Mortensen a révélé que son fils Henry s'en était pris à Bryan Singer et sa vision pour le personnage de Wolverine lors d'une entrevue pour X-Men, sorti en 2000.

Interrogé sur le sujet par le podcast Happy Sad Confused de MTV, l'acteur a expliqué comment ce rendez-vous l'avait aidé à prendre une décision, à la fin des années 90.

Alors qu'il n'avait déjà pas envie de signer pour jouer le même personnage pour une série de films, Viggo Mortensen a emmené son fils, fan de comics, à la rencontre avec le réalisateur.

«Le truc qui m'ennuyait déjà était le fait de signer pour plein de films avec le même personnage, encore et encore. J'étais nerveux. Et il y avait d'autres choses. Ils en ont réglé pas mal, mais j'ai emmené Henry pour mon rendez-vous avec le réalisateur, pour l'avoir en tant que porte-bonheur et comme guide. Je pensais aussi qu'il pouvait apprendre quelque chose, parce que je lui avais fait lire le script», s’est remémoré l’acteur.

«[Une fois là-bas] il sort ''Ce n'est pas bien, ça ne doit pas être comme ça. [Wolverine] ne ressemble pas à ça'', et tout à coup le réalisateur tombe des nues et passe le reste de l'entretien à lui expliquer pourquoi il prenait certaines libertés. On est sortis, et Henry demande s'il allait changer ce dont il lui avait parlé, et je réponds ''Je ne pense pas''. Je ne vais pas le faire de toute façon, parce que je ne veux pas faire ça pendant des années. Après, j'ai fait trois Seigneur des anneaux, donc qui sait», a-t-il expliqué.

Le rôle finira par revenir à Hugh Jackman, qui personnifiera Wolverine durant 16 ans et 228 jours, un record pour l'interprète d'un superhéros au cinéma.

