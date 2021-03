Xbox Game Pass: Octopath Traveler, Nier: Automata et plusieurs autres titres s’ajoutent ce mois-ci

Microsoft a annoncé la prochaine vague de jeux qui s’ajouteront à la Xbox Game Pass plus tard ce mois-ci.

Image courtoisie Microsoft

Disponible maintenant:

Undertale (consoles, PC et cloud)

Madden NFL 21 (consoles)

Football Manager 2021 (PC)

Football Manager 2021 Xbox Edition (consoles et PC)

NBA 2K21 (consoles et cloud)

À partir du 18 mars:

Empire of Sin (PC, consoles et cloud)

Nier: Automata (PC)

Star Wars: Squadrons (consoles)

Torchlight III (PC)

À partir du 25 mars:

Genesis Noir (PC)

Octopath Traveler (consoles et PC)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PC)

Supraland (PC)

Yakuza 6: The Song of Life (consoles, PC et cloud)

À partir du 30 mars:

Narita Boy (consoles, PC et cloud)

À partir du 1er avril:

Outriders (consoles et cloud)

Au courant du mois d'avril, NHL 21 (consoles) viendra se joindre à la bibliothèque Game Pass.

Quant à Hyperdot (console et PC), Journey to the Savage Planet (console) et Machinarium (PC), ces titres disparaîtront de la ludothèque le 31 mars.

