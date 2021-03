Microsoft: Xbox Live change de nom

Après 18 ans d’existence, Xbox Live changera le nom de son service et se nommera désormais Xbox network.

• À lire aussi: Voici les jeux gratuits Xbox Live Gold pour Xbox One et Xbox Series X/S [MARS 2021]

• À lire aussi: Xbox Live Gold, Game Pass et Game Pass Ultimate: lequel choisir selon vos besoins [GUIDE]

Selon plusieurs bêta-testeurs, le nom Xbox network aurait récemment commencé à apparaître sur le tableau de bord de leur console.

Contacté par The Verge, un représentant de Microsoft a finalement confirmé l’information. Le nouveau nom de marque fait référence au service qui connecte les consoles en ligne et vise à faire une meilleure distinction entre le service en ligne et les abonnements Xbox Live Gold. On se rappelle que l’abonnement Xbox Live Gold, qui existe toujours, permet aux joueurs de jouer en ligne.

Le nom Xbox Live existait depuis son lancement sur la Xbox originale, en 2002.

Ce changement de nom sera en vigueur sur les consoles du public au courant des prochains mois, selon Microsoft.

Rejoignez notre serveur Discord!