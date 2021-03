Shazam 2: Helen Mirren jouera la vilaine Hespera

Helen Mirren jouera le rôle de la méchante Hespera, la fille du Titan Atlas, dans Shazam: Fury of the Gods, la suite de la comédie de superhéros de 2019.

• À lire aussi: Black Widow au cinéma... et sur Disney+ en juillet prochain

• À lire aussi: John Wick 4 et 5: le créateur de la franchise tassé des prochains films

Rachel Zegler, la vedette du prochain remake de West Side Story de Steven Spielberg, a également rejoint la distribution, des sources ayant déclaré à The Hollywood Reporter qu'elle et Helen Mirren joueront des sœurs. Rien ne dit, cependant, qu'elles seront toutes les deux maléfiques ou bien s'affronteront.

Réagissant à la nouvelle sur Twitter, le réalisateur David F. Sandberg, qui a dirigé le premier volet, a écrit: «Une distribution géniale qui devient encore plus géniale». Rachel Zegler a pour sa part tweeté: «Je vais jouer dans un film avec HELEN MIRREN?????».

Presque toute l'équipe du film original de 2019 revient pour la suite, avec Asher Angel qui reprend son rôle de l'adolescent Billy Batson, qui se transforme en superhéros adulte, joué par Zachary Levi, dès qu'il prononce «Shazam». Adam Brody et Jack Dylan Grazer sont également de retour.

David F. Sandberg réalisera le film à partir d'un scénario d'Henry Gayden, tandis que Peter Safran produira le film par l'intermédiaire de The Safran Company.

Le tournage devrait commencer vers le mois de mai pour une sortie prévue en juin 2023.

Helen Mirren, qui a remporté en 2007 l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Elizabeth II dans The Queen, a déjà joué dans des films d’action, tels que Red où elle était une tueuse de sang-froid, et a tenu un petit rôle dans la franchise Fast and Furious, rôle qu’elle reprendra dans le neuvième volet de la saga, qui sortira en juin.

Suivez-nous sur Twitch!