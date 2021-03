It Takes Two est enfin sorti et on est vraiment excités

Ne nous cherchez pas dans les prochains jours, on risque fort probablement de jouer à It Takes Two. Le dernier jeu de Josef Fares est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Après Brothers - A Tale of Two Sons et A Way Out, Josef Fares revient avec une autre aventure 100% coopérative, que vous devrez impérativement vivre avec un ami. Avec It Takes Two, Fares amène les joueurs dans un monde imaginaire haut en couleur, garni d’éléments fantastiques.

Notre collègue Raphaël nous avait d’ailleurs avertis, en début d’année, qu’à la fin du mois de mars, il risquait de s’installer avec sa tendre moitié dans son sofa pour explorer ce jeu qui promet une épopée aussi douce que déjantée.

Jouer avec un ami à distance grâce au «Pass ami»

En passant, EA offre pour ce jeu la possibilité d’inviter gratuitement une autre personne, qui ne possède pas le jeu, à rejoindre l’aventure à distance grâce au «Pass ami».

Demandez-lui de chercher It Takes Two et de télécharger le «Pass ami» dans la boutique numérique de sa plateforme (PlayStation Store, Microsoft Store, Magasin Steam ou boutique Origin). Le «Pass ami» offre une compatibilité entre générations de consoles, mais il n’est pas compatible avec le jeu multiplateforme.

Par exemple, le joueur 1 peut jouer sur PlayStation 5 et inviter un joueur 2 qui utilise une PlayStation 4. Par contre, un joueur sur PlayStation 5 ne peut pas inviter un joueur qui possèderait une Xbox Series X ou un PC. Le «Pass ami» est offert sur toutes les plateformes.

It Takes Two est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

