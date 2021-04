L'année 2021 n’a de toute évidence pas fini de nous surprendre. Non seulement MLB The Show 21 sortira sur Xbox One et Xbox Series X/S le 20 avril prochain, mais la simulation de baseball sera également disponible dès sa parution sur la Xbox Game Pass de Microsoft.

Et pourquoi tout ceci est-il tellement surprenant? Parce que, voyez-vous, MLB The Show est une franchise développée par San Diego Studio... qui est une filiale de Sony Interactive Entertainment. Oui, un titre de l’un qui arrive chez l’autre, tout bonnement.

Certes, on savait déjà depuis un petit moment que la série, autrefois exclusive à PlayStation, ferait le saut sur les consoles Xbox, mais Microsoft a annoncé ce vendredi que MLB The Show 21 débarquerait dès le jour un sur la version pour consoles et Android de la Game Pass, son service de jeux sur demande.

«C’est un moment incroyable pour nous tous et d’amener la franchise à plus de joueurs et de fans de baseball est quelque chose qui nous, à la MLB, [à l’association des joueurs de la MLB] et chez Xbox, nous excite beaucoup», a mentionné le vice-président jeux et VR de la Ligue majeure de baseball, Jamie Leece, sur le blogue de Xbox.

Ce faisant, il s’agira de la première simulation de baseball à voir le jour sur une Xbox depuis Major League Baseball 2K13, il y a un peu plus de huit ans.

Évidemment, ce genre d’ouverture entre les gros joueurs de l’industrie, et en particulier les fabricants de consoles, est toujours la bienvenue. Cela dit, si on avait eu à parier sur l’arrivée de MLB The Show 21 sur la Xbox Game Pass dès sa sortie...? On ne l’aurait pas fait!

Rappelons que MLB The Show 21 paraîtra le 20 avril prochain sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S et offrira des fonctions cross-platform pour le jeu en ligne et la progression.

