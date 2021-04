Xbox Game Pass: Grand Theft Auto V, NHL 21 et plusieurs autres titres s’ajoutent ce mois-ci

Microsoft a annoncé la prochaine vague de jeux qui s’ajoutera à la Xbox Game Pass plus tard ce mois-ci, et on ne peut ignorer un grand revenant adoré des joueurs: Grand Theft Auto V.

Après avoir quitté la sélection de la Game Pass en octobre dernier, Grand Theft Auto V est de retour, en plus de débarquer sur Xbox Cloud Gaming.

Il sera donc maintenant possible de jouer à ce grand classique à partir de votre tablette ou votre téléphone mobile Android. On rappelle que le service n’est pas encore disponible sur iOS.

Courtoisie Microsoft Xbox

À partir du 8 avril:

Grand Theft Auto V (Console et Xbox Cloud Gaming)

(Console et Xbox Cloud Gaming) Zombie Army 4 (Xbox Cloud Gaming)

(Xbox Cloud Gaming) Zombie Army 4: Dead War (PC, Console et Xbox Cloud Gaming)

(PC, Console et Xbox Cloud Gaming) Rush: A Disney/Pixar Adventure (Xbox Cloud Gaming)

À partir du 12 avril:

NHL 21 (Console)

À partir du 15 avril:

Rain on Your Parade (PC, Console et Xbox Cloud Gaming)

(PC, Console et Xbox Cloud Gaming) Pathway (PC)

À partir du 20 avril:

MLB The Show 21 (Console et Xbox Cloud Gaming)

Voici la liste de jeux qui quitteront la librairie de la Game Pass:

15 avril:

Deliver Us the Moon (Console et PC)

(Console et PC) Gato Roboto (Console et PC)

(Console et PC) Wargroove (Console et PC)

16 avril (sur EA Play):

Madden 15 (Console)

(Console) Madden 16 (Console)

(Console) Madden 17 (Console)

(Console) Madden 18 (Console)

(Console) Madden 25 (Console)

(Console) NHL 18 (Console)

(Console) NHL 19 (Console)

