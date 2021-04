Ghosts 'n Goblins Resurrection sortira sur PS4, Xbox et PC

Après un excellent accueil sur la Nintendo Switch, Capcom a annoncé la sortie prochaine de Ghosts 'n Goblins Resurrection sur PlayStation 4, Xbox One et Steam.

Aucune date n’a encore été révélée pour la sortie sur les autres plateformes. Le jeu devrait se détailler au même prix que pour la Nintendo Switch, soit 39,99$.

Sorti en février dernier, Ghosts 'n Goblins Resurrection est directement inspiré de Ghosts 'n Goblins et de Ghouls 'n Ghosts. Il se veut ainsi un hommage aux titres originaux et à leur impitoyable système de jeu... approuvé par les amateurs. Sa difficulté légendaire l'a rendu célèbre et Resurrection, digne de ce nom, honore bien ses prédécesseurs.

Alors, si vous avez des nerfs d’acier et une patience en béton armé, pourquoi ne pas les mettre à l’épreuve?

