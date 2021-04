Resident Evil Village: une nouvelle démo (et une bande-annonce dans laquelle on voit Lady Dimitrescu déguster le sang d’Ethan)

Lady Dimitrescu et la version très musclée de Chris Redfield vous manquaient? On a de bonnes nouvelles pour vous: Capcom a dévoilé, jeudi soir, une nouvelle bande-annonce pour Resident Evil Village... et elle ne déçoit pas!

• À lire aussi: Resident Evil Village: l’internet au grand complet est amoureux de Lady Dimitrescu [EN IMAGES]

• À lire aussi: Resident Evil Village: voyez cinq minutes de jeu! [VIDÉO]

D’une durée d’un peu plus de trois minutes, ce énième aperçu nous permet notamment de mieux découvrir les environnements visiblement très variés qui composeront ce huitième chapitre, en plus d’offrir une belle tribune aux nombreux vilains de l’histoire.

Lady Dimitrescu boit du sang, Chris Redfield se fait toujours menaçant et notre pauvre protagoniste, Ethan Winters, semble s’être mis une fois de plus dans de très beaux draps. Bref, c’est tout ce qu’on attendait, loup-garou en prime.

Une nouvelle démo très bientôt

Par ailleurs, Capcom n’avait pas qu’une bande-annonce à dévoiler jeudi soir, alors que le développeur japonais a profité de l’occasion pour annoncer la parution très bientôt de nouvelles démos de Resident Evil Village sur plusieurs plateformes.

En ce sens, un aperçu de 60 minutes du titre d’horreur sera offert pendant 24 heures seulement, du 1er mai 20h (heure du Québec) jusqu’au lendemain, le 2 mai, également à 20h. Attention, toutefois, dès que vous aurez lancé la démo, vous aurez une fenêtre de huit heures pour y jouer.

Celle-ci sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC et Stadia.

Cependant, ce n’est pas tout! D’ici là, les joueurs PlayStation auront droit à un accès anticipé à la démo, qui sera alors divisée en deux chapitres de 30 minutes chacun.

Le premier, se concentrant sur le château, sera accessible sur PS4 et PS5 du 17 avril 20h au 18 avril 4h. Le deuxième, centré sur le village, sera offert du 24 avril 20h au 25 avril 4h. Dans les deux cas, les démos ne seront jouables que pour une période de huit heures.

Un volet Resident Evil pour Dead by Daylight

Pour célébrer ses 25 ans, Resident Evil ne se contentera d’ailleurs pas de rester à l’intérieur des limites de la franchise... et ira jusqu’à infiltrer les jeux des autres studios!

Ce sera le cas du jeu d’horreur en ligne québécois Dead by Daylight, développé par Behaviour Interactive, qui aura bientôt droit à un chapitre aux couleurs de la série à succès de Capcom.

Si aucune date de parution n’a été annoncée pour le moment, on en saura davantage à l’occasion d’une diffusion pour fêter les cinq ans de Dead by Daylight le 25 mai prochain.

s