«Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie» sera présenté en première mondiale sur Netflix [BANDE-ANNONCE]

Sorti plus tôt cette année au Japon, le film Sailor Moon débarque sur Netflix en juin 2021, pour le plus grand plaisir des fans à travers le monde.

Il ne fait aucun doute que Sailor Moon est l’un des mangas et l’une des séries animées les plus populaires de tous les temps. Aussi est-ce avec beaucoup d’excitation que l’on accueille la nouvelle de l’arrivée prochaine du dernier opus de la franchise sur Netflix.

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie Part 1 & Part 2 sera présenté en première mondiale sur Netflix (en dehors du Japon) le 3 juin 2021.

«Comme tant d’autres dans le monde, je me rappelle mon amour pour l’anime en regardant Pretty Guardian Sailor Moon quand j’étais enfant — les photos de moi avec le bun head d’Usagi sont devenues un trésor de famille. Il n’est pas surprenant que ces personnages et ces histoires d’amour et de justice touchent encore le cœur de tant de fans à travers le monde», a déclaré Ema Hirayama, responsable de l’acquisition de contenu chez Netflix. «C’est un rêve devenu réalité pour nous tous, à Netflix, de voir Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie rejoindre notre vaste liste d'animes et de partager cette incroyable histoire avec des fans du monde entier.»

Les événements du film se déroulent dans la «Dream Arc» de la série manga originale. L’histoire mettra en avant le développement des Sailor Guardians, à la fois en tant qu’adolescentes et en tant que justicières de la nuit. On sera aussi témoin des premiers amours entre Chibi-Usa et Helios.

La première mondiale aura lieu le 3 juin 2021 sur Netflix. Au nom de la Lune, on vous ordonne d’ajouter le titre à votre liste à regarder dès maintenant, par ce lien.

