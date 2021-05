Discord débarquera enfin sur PlayStation

Excellente nouvelle pour les joueurs PlayStation: Sony Interactive Entertainment a annoncé un nouveau partenariat avec Discord.

• À lire aussi: Stockage PS5: un disque dur externe de 4TB parfait pour la console à 65$ de rabais

• À lire aussi: Les nouveaux jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC à venir en mai 2021

Discord, la populaire plateforme de communication, sera donc intégrée à l'expérience sociale sur PlayStation à partir de l'année prochaine. On ne sait pas exactement sous quelle forme que Discord se manifestera sur le PlayStation Network, mais Sony explique ses intentions sur son blogue:

« Notre objectif est de rammener plus près les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès l'année prochaine, permettant aux amis, groupes et communautés de se réunir, s'amuser et communiquer plus facilement tout en jouant ensemble », peut-on lire. Jim Ryan de Sony a également annoncé que la compagnie avait fait un investissement minoritaire dans Discord.

Il faudra patienter à 2022 avant de pouvoir profiter de se nouveau partenariat entre Sony et Discord, mais ça promet!

DISCORD DE PÈSE SUR START

Rejoignez notre serveur Discord!

TWITCH AUSSI!