Andrew Garfield ne sera pas dans Spider-Man: No Way Home

Andrew Garfield a douché les espoirs de ceux qui voulaient qu’il revienne dans le rôle de l'adolescent pour le troisième volet de la saga, Spider-Man: No Way Home, réalisé par Jon Watts. Il avait incarné le superhéros de Marvel dans deux films – The Amazing Spider-Man en 2012 et The Amazing Spider-Man 2 en 2014.

L’acteur a remis les pendules à l'heure à propos de cette rumeur lors d'une interview accordée à Entertainment Tonight, expliquant qu'il n'avait même pas reçu d'appel pour discuter de son retour dans le rôle de Spider-Man. «J'ai l'impression d'être dans un jeu de loup-garou et je dis simplement: “Je ne suis pas le loup-garou, je ne suis pas le loup-garou. Je vous promets, les gars, je ne suis pas le loup-garou!” Ce dont les gens parlent est une idée vraiment cool. Et encore, je n'ai pas reçu d'appel, mais vous savez... C'est bizarre. Ce n'est pas une chose à laquelle j'ai vraiment pensé, parce que j'ai refermé le livre et je n'ai pas eu à y penser. Donc, ce n'est pas une éventualité que j'ai vraiment prise en considération. C'est ma réponse, honnêtement.»

Andrew Garfield a tenu des propos semblables dans une interview sur le balado Happy Sad Confused de MTV, mais il a laissé la porte ouverte: «Je ne veux pas exclure quoi que ce soit. Peut-être qu'ils vont m'appeler et me dire: “Hé, les gens veulent ça...”; peut-être qu'ils font comme une étude de marché.»

Spider-Man: No Way Home explore apparemment le «multivers», puisqu'il a été confirmé qu'Alfred Molina reprendrait le rôle du Docteur Octopus, qu'il a incarné dans Spider-Man 2 en 2004, et que Jamie Foxx reviendrait dans le rôle d'Electro, qu'il a pour sa part incarné dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014. Tobey Maguire aurait également repris le rôle de Spider-Man pour le blockbuster, après avoir joué le personnage dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, de 2002 à 2007.

La sortie de Spider-Man: No Way Home est prévue pour décembre 2021.

