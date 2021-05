Sailor Moon: une nouvelle bande-annonce pour le prochain film sur Netflix [VIDÉO]

Netflix nous gâte avec une nouvelle bande-annonce de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie. Le film sera présenté en première mondiale le 3 juin 2021.

• À lire aussi: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie sera présenté en première mondiale sur Netflix [BANDE-ANNONCE]

La voici, régalez-vous!

On rappelle que les événements du film se déroulent dans la «Dream Arc» de la série manga originale. L’histoire met en avant le développement des Sailor Guardians, à la fois en tant qu’adolescentes et en tant que justicières de la nuit. On sera aussi témoin des premiers amours entre Chibi-Usa et Helios.

La première mondiale aura lieu le 3 juin 2021 sur Netflix. Ajoutez dès maintenant le titre à votre liste «à regarder», en suivant ce lien.

Suivez-nous sur Twitch!

s