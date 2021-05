Skull and Bones, l’énigmatique jeu de pirates d’Ubisoft, est repoussé une quatrième fois

Les impôts, la mort, les retards de production pour Skull and Bones: il y a des choses auxquelles on n’échappe pas au cours de notre vie. La sortie du jeu de pirates d’Ubisoft Singapour a ainsi été repoussée une fois de plus, ce coup-ci quelque part entre 2022 et 2023.

L’éditeur français a subtilement dévoilé l'énième délai d’un an ce mardi avec la publication de ses résultats financiers pour 2020 et 2021.

Il s’agit du quatrième report pour Skull and Bones. Le titre de bataille navale avait été présenté en 2017 pour une sortie en 2018. Celle-ci avait toutefois été repoussée d’abord en 2019, puis en 2020, avant d’être remise à une vague fenêtre 2021-2022. Visiblement, il faudra toutefois attendre – au moins, et on insiste – un an de plus.

Cela ne semble toutefois pas être un désaveu pour le jeu, développé principalement par l’antenne singapourienne d’Ubisoft.

En ce sens, Kotaku a notamment rapporté que le PDG, Yves Guillemot, et le directeur financier, Frédérick Duguet, avaient parlé positivement de la nouvelle fenêtre de sortie de Skull and Bones lors de la téléconférence sur les résultats financiers, soulignant que plusieurs autres studios du groupe appuyaient le développement du titre aux côtés d’Ubisoft Singapour.

«La production, menée par [Ubisoft] Singapour, a bien progressé au cours des 12 derniers mois et s’avère plus prometteuse que jamais. Le temps supplémentaire va permettre à l’équipe de réaliser pleinement sa vision», a précisé Duguet.

En septembre dernier, la directrice créative d’Ubisoft Singapour, Elisabeth Pellen, avait mentionné que les délais de production de Skull and Bones s’expliquaient justement, du moins à ce moment-là, par un changement de vision qui nécessitait «simplement plus de temps».

«Nous rêvions de quelque chose de plus grand pour Skull & Bones et ces ambitions se sont naturellement accompagnées de plus grands défis», avait alors souligné Pellen.

Notons que lors du dévoilement ce mardi de ses résultats financiers, Ubisoft a également rappelé la sortie de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Rider Republic, The Division Heartland et Roller Champions, prévue d’ici la fin de l’année fiscale, en mars 2022.

