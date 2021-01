Ubisoft travaille sur un jeu à monde ouvert de Star Wars

Selon le magazine Wired, Lucasfilm Games a annoncé que le studio travaille avec Ubisoft et Massive Entertainment (The Division 1 et 2) pour produire un jeu de Star Wars à monde ouvert.

Après avoir annoncé son grand retour et son partenariat avec Bethesda Games Studio et Machinegames sur un jeu d'Indiana Jones, Lucasfilm Games n’a pas tardé à gâter ses fans à nouveau.

Le président et cofondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot, a confirmé à Wired qu'Ubisoft et Massive travaillaient avec Lucasfilm pour créer une aventure originale de Star Wars. Cette nouvelle aventure open world sera totalement différente de tout ce qui a été fait avant, selon Guillemot.

Dans le même article, Sean Shoptaw, vice-président sénior de Global Games and Interactive Experiences chez Disney, a tenu à préciser que le jeu risque d’être très long, sans toutefois dévoiler de détails supplémentaires sur le contenu, les personnages ou le gameplay.

«Lorsque les gens dépensent 70$ ou de gros montants pour consulter notre contenu ou jouer à notre jeu, on veut qu’ils soient récompensés pour leur investissement», ajoute-t-il.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais on est très curieux de voir quelle direction Ubisoft et Lucasfilm Games prendront, sachant que l’univers de Star Wars est très, très vaste.

