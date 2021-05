Une réédition de Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol sortira cet été

Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol ressortiront sur PC, PS4, Nintendo Switch et Xbox One le 29 juin 2021. Les deux jeux garderont les graphismes du Super Nintendo, mais recevront quelques nouvelles fonctionnalités pour mieux s’adapter aux consoles modernes.

Ces rééditions sont rendues possibles grâce à une collaboration entre Lucasfilm Games, Dotemu et Limited Run Games.

Zombies Ate My Neighbors a originalement été publié sur Sega Genesis et Super Nintendo et raconte l’histoire de Zeke et Julie qui doivent combattre vampires, martiens, mutants et plusieurs autres monstres à travers 50 niveaux. Ghoul Patrol, la suite publiée l’année suivante, ramène Zeke et Julie pour plus d’aventures similaires.

Sans toucher au look original, quelques fonctionnalités modernes ont été rajoutées pour une meilleure expérience. Cela inclut un système de sauvegarde rapide, des trophées, ainsi que des entrevues et vidéos qui montrent les coulisses de la direction artistique et du développement du jeu. De plus, les joueurs pourront profiter d’un mode coop local.

On peut déjà précommander l’ensemble comprenant Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol à partir de 17,49$ sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, le Xbox Games Store, Steam et GOG.com. Limited Run Games dévoilera des éditions physiques de l’ensemble de jeux plus tard cet été.

