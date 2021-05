Deux nouvelles vice-présidentes pour Ubisoft Montréal

Ubisoft Montréal a annoncé lundi l’arrivée de deux nouvelles cadres dans son équipe, Catherine Lemyre et Leslie Quinton, qui deviennent respectivement vice-présidente aux talents et vice-présidente des communications.

D’après un communiqué émis par l’entreprise, ces deux nominations font partie d’un plan adopté en juillet dernier qui vise à «revoir la structure de direction du studio de Montréal, avec pour objectif d’appuyer la stratégie de croissance de l’entreprise et d’insuffler une vision plus diversifiée».

«Nous sommes privilégiés d’ajouter dans nos rangs deux dirigeantes talentueuses et hautement respectées dans leur domaine respectif, qui sauront apporter leurs nouvelles perspectives afin de soutenir les visions de développement de l’entreprise et d’assurer un futur plus inclusif à Ubisoft Montréal. Avec l’arrivée de Catherine Lemyre et Leslie Quinton, de nouvelles voix fortes s’ajoutent aux orientations et objectifs pris pour notre studio», a soutenu Christophe Derennes, directeur général à Ubisoft Montréal, dans la missive envoyée aux médias.

Avant de rejoindre l’équipe d’Ubisoft Montréal, Catherine Lemyre a notamment œuvré pour Systèmes Médicaux Intelerad, Roche Diagnostics Canada et Bombardier Aéronautique.

Pour sa part, Leslie Quinton a occupé des postes de direction chez Bombardier Produits récréatifs, Air Canada et SNC-Lavalin.

