19 personnages de films d’action qu’on aimerait voir dans Call of Duty, selon Pèse sur Start

Avec la sortie de la mise à jour 80s Action Heroes pour Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War et COD: Mobile, Activision a ouvert la porte à un vaste monde de possibilités. L’équipe de Pèse sur Start s’est donc interrogée à propos des autres personnages de films d’action qui pourraient avoir leur place dans le monde de Call of Duty.

• À lire aussi: N’ajustez pas votre VHS: le DLC de Rambo et Die Hard arrive cette semaine pour Warzone, Black Ops Cold War et Mobile

• À lire aussi: Call of Duty: les nouveautés de la mise à jour de mi-saison pour Black Ops Cold War et Warzone

Afin de préparer cette liste, nous n'avons choisi que les personnages les plus badass. Mais qu’est-ce qui rend le héros d'un film d’action badass? Plusieurs facteurs peuvent entrer en compte:

le nombre d'ennemis défaits;

l'attitude en général;

la quantité de sang perdu, en litres;

le nombre d’armes maniées;

la longueur de sa coupe Longueuil.

Bref, tous des facteurs valides lorsqu’une telle sélection doit être faite. Beaucoup de candidats auraient pu faire partie de notre liste, mais 19 ont passé nos rigoureux tests. Les voici:

Soldat Jenette Vasquez (Aliens, 1986)

Photo Courtoisie

John Nada (They Live, 1988)

Photo Courtoisie

Martin Riggs et Roger Murtaugh (Lethal Weapon, 1987)

Photo Courtoisie

Alan «Dutch» Schaefer (Predator, 1987)

Photo Courtoisie

Carmen Ibanez (Starship Troopers, 1997)

Photo Courtoisie

Nico Toscani (Above the Law, 1988)

Photo Courtoisie

Max (Nitro, 2007)

Photo courtoisie

Ah Jong (The Killer, 1989)

Photo Courtoisie

Beatrix Kiddo (Kill Bill, 2003)

Photo Courtoisie

Jason Bourne (The Bourne Identity, 2002)

Photo Courtoisie

John Wick (John Wick, 2014)

Photo courtoisie

Ellen Ripley (Alien, 1979)

Photo courtoisie

Harry Tasker (True Lies, 1994)

Photo Courtoisie

David Bouchard et Martin Ward (Bon Cop, Bad Cop, 2006)

Photo courtoisie

Vincent Vega et Jules Winnfield (Pulp Fiction, 1994)

Photo Courtoisie

Bryan Mills (Taken, 2008)

Photo Courtoisie

Ethan Hunt (celui de Mission: Impossible 2, 2000)

Photo Courtoisie

Mentions honorables:

Bien qu’ils ne soient pas dans notre liste, on voulait tout de même donner un peu d’amour à certains personnages qu’on apprécie énormément et qui pourraient faire d’excellents candidats: Joe Marshall (Samurai Cop, 1991), Jack Burton (Big Trouble in Little China, 1986), Harry Callahan (Dirty Harry, 1971), Léon (Leon the Professional, 1994), Dominic Toretto (The Fast & the Furious, 2001) et Oh Dae-su (Old Boy, 2003).

La mise à jour 80s Action Heroes est maintenant déployée dans Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War et Mobile.

À VOIR AUSSI

s