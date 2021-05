N’ajustez pas votre VHS: le DLC de Rambo et Die Hard arrive cette semaine pour Warzone, Black Ops Cold War et Mobile

Si vous avez un désir soudain d’avoir une coupe Longueuil, il y a une raison à cela! Activision vient de dévoiler le DLC ’80s Action Heroes mettant en vedette John Rambo et John McClane. Le DLC sera disponible pour la mise à jour de Black Ops Cold War, Warzone et Call of Duty: Mobile le 20 mai.

Call of Duty a essayé de nous avertir, mais personne n’était mentalement prêt au nombre incroyable d’explosions, de mitraillettes, de corps huilés et de coupes Longueuil qui sont présentés dans la bande-annonce du DLC ’80s Action Heroes. PERSONNE!

Rendant hommage aux glorieuses années 80 avec son ton épique et son look rétro, la bande-annonce présente des images de John Rambo en sueur, l’arc à la main, au milieu du Nakatomi Plaza.

John Rambo et John McClane seront d’ailleurs tous deux disponibles comme personnages jouables.

Comment obtenir l’apparence de Rambo et le DLC ’80s Action Heroes?

Le DLC sera offert pour Warzone, Black Ops Cold War et COD: Mobile et il sera possible de l’acquérir avec des points COD. Au moment d’écrire ces lignes, le prix exact n’était pas encore dévoilé. On pourrait toutefois supposer qu’il faudra entre 1500 et 2400 points COD, étant les prix standards des ensembles de contenu supplémentaire disponibles dans le magasin.

Si l’annonce du DLC ’80s Action Heroes ne vous a pas donné des envies de crier «Yippe Ki Yay», de remettre des piles dans votre vieux Sony Walkman et d’écouter du Huey Lewis & The News... on ne sait pas trop quoi vous dire.

