Rencontrez MissPomme, une créatrice de Pixel Art [VIDÉO]

C'est quoi, du Pixel Art? Dans cet épisode de Mon côté geek, on rencontre MissPomme qui nous explique son art avec des billes «Perler» et «Hama».

MissPomme nous présente également sa station de travail et sa configuration pour la diffusion en direct de Twitch, où plus de 1000 adeptes suivent déjà son travail. Elle fait un peu de tout: des créations Marvel, Pokémon, Super Mario et même des ensembles pour se lancer dans le monde du Pixel Art.

