A Quiet Place Part II: Emily Blunt fait l’éloge des jeunes acteurs

Emily Blunt ne considère pas ses partenaires de tournage dans A Quiet Place Part II comme des enfants, car ils sont, selon elle, très professionnels et préparés.

Dans cette suite, l'actrice britannique reprend son rôle d'Evelyn Abbott, tandis que Noah Jupe, 16 ans, joue son fils Marcus, et Millicent Simmonds, 18 ans, incarne sa fille sourde Regan.

Dans une entrevue avec IndieWire, Blunt a félicité ses jeunes collègues pour leur professionnalisme et leur capacité à réussir leurs scènes dès la première prise.

«Je ne vois même pas Noah et Millie comme des enfants, ils ne le permettent pas, parce qu'ils sont tellement professionnels et en plus, préparés et intéressants et intéressés, a-t-elle lancé. John [Krasinski] a toujours dit qu'ils nous ont fait gagner du temps, car ils comprennent tout dès la première prise. La première prise, c'est celle qu'on trouve généralement dans le film. C'est vraiment extraordinaire de travailler avec eux. Je suis comme une fausse maman. Je leur ai dit: "Je suis vraiment fière, en tant que votre fausse maman, c'est une vraie fierté."»

A Quiet Place se déroule dans un monde dystopique dans lequel des extraterrestres chassent grâce au son, et dans cette suite, Regan part seule trouver un endroit non affecté par les envahisseurs.

A Quiet Place Part II, écrit et réalisé par John Krasinski, a pris l’affiche la semaine dernière au cinéma.

