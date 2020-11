A Quiet Place: un «spin-off», réalisé par Jeff Nichols, est en préparation

Jeff Nichols va écrire et réaliser un «spin-off» d’A Quiet Place, basé sur une idée de John Krasinski, qui a réalisé et coécrit le film original de 2018 et sa suite.

Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe ont repris leurs rôles du premier film dans le deuxième volet de ce qui s'annonce comme une franchise, mais on ne sait pas encore s'ils reviendront pour cet autre opus.

Deadline a annoncé que Paramount Pictures a fixé une date de sortie en 2022 pour le nouveau film, qui n'a pas encore de titre. A Quiet Place Part II devait pour sa part paraître le 20 mars 2020, mais le studio a dû repousser la date à plusieurs reprises en raison de la fermeture des salles de cinéma. Sa sortie est actuellement prévue pour le 23 avril 2021.

Bien que John Krasinski n'ait donné aucune indication sur l'intrigue du long-métrage, le monde post-apocalyptique d’A Quiet Place, dans lequel les humains doivent rester silencieux pour se protéger de monstres à l'ouïe ultra-sensible, laisse imaginer beaucoup d'options pour des suites.

Selon Deadline, Michael Bay, Andrew Form et Brad Fuller produiront le film avec leur société Platinum Dunes, tandis que John Krasinski produira sous sa bannière Sunday Night avec sa partenaire, Allyson Seeger, en tant que productrice exécutive.

