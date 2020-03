A Quiet Place 2: la sortie en salle retardée indéfiniment en raison du coronavirus

Vous comptiez les dodos avant de pouvoir visionner la suite d’A Quiet Place au cinéma? Il faudra finalement attendre à plus tard, en raison, évidemment, des précautions prises pour faire face à la COVID-19.

Ce faisant, A Quiet Place 2 ne sortira finalement pas en salle le 20 mars comme prévu, alors que la parution du film est remise à une date indéterminée.

À ce sujet, le réalisateur John Krasinski a pris la parole sur Instagram pour annoncer officiellement le report de la sortie du long métrage d’horreur.

Ce dernier soutient qu’un film comme A Quiet Place 2 se doit d’être vu «tous ensemble» et compte tenu des circonstances récentes, il juge que «ce n’est clairement pas le moment idéal pour faire cela».

«Même si, tout comme vous, je suis incroyablement excité de voir ce film, je vais attendre pour le sortir jusqu’à ce que nous puissions tous le regarder ensemble», a précisé l’acteur américain dans sa publication.

Soulignons qu’au moins un autre film, Fast and Furious 9, a subi le même sort ce jeudi.

Le neuvième volet de la franchise d’action a vu sa sortie au cinéma retardée d’un an et paraîtra désormais en avril 2021.

Précédemment, le dernier James Bond, No Time to Die, et le film familial Peter Rabbit 2: The Runaway ont, entre autres, vu leur sortie reportée à une date ultérieure.

Disons que Netflix, Disney+, Prime Video et les autres plateformes de diffusion en continu risquent d’être en demande au cours des prochains mois...

À regarder