Quelqu’un a payé 99 997$ US sur eBay pour une McCroquette qui fait vaguement penser à Among Us

On peut faire beaucoup de bien autour de soi avec une somme de près de 100 000$ US. Cela dit, on peut aussi s’acheter une croquette de poulet «usagée» qui ressemble un peu à un personnage d’Among Us.

Vous avez bien lu. Quelqu’un, quelque part, avec – on l’imagine – les poches assez profondes, a dépensé plus précisément 99 997$ US sur eBay pour mettre la main sur une humble McCroquette qui avait la chance d’avoir la forme d’un membre de l’équipage du jeu à succès d’InnerSloth.

La ressemblance est, bon, correcte. Voyez-le par vous-même.

Images courtoisie InnerSloth et eBay

Le luxueux morceau de volaille panée, vendu par un individu finalement assez futé de l’Utah, aux États-Unis, avait à l’origine été trouvé dans un repas BTS de McDonald’s. Oui, ce trio également offert ici, au Canada, en l’honneur du groupe de K-pop du même nom. On doute toutefois que cela ait un quelconque rapport avec l’allure de la croquette en question.

Comme l’a remarqué The Verge, le bout de viande cuit dans l’huile a d’abord été mis aux enchères virtuelles le 28 mai pour une honnête somme de 99 cents américains. L’aliment est ensuite resté dans l’anonymat assez complet pendant deux jours... avant qu’un utilisateur d’eBay ne fasse monter la mise d’un coup à 14 969,69$!

Image courtoisie eBay

Une guerre d’enchères a ensuite fait rage pendant près d’une semaine et, à coups de milliers de dollars, le prix de la croquette a fini par atteindre 99 997$ quelques heures avant que la vente ne se termine, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Capture d'écran eBay

Selon le vendeur, la croquette a été congelée avant d’être scellée hermétiquement. En théorie, l’acheteur pourrait donc la déguster lorsqu’il la recevra, dans quelques jours. Rendu là, par contre, c’est un peu comme manger une partie de ses REER, on doute donc qu’il s’agisse d’une excellente idée.

Qui sait, elle prendra peut-être encore plus de valeur avec le temps...

