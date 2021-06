Loki: des céréales Loki Charms pour célébrer le début de la série sur Disney+

Marvel et General Mills se sont associés pour créer une série limitée de céréales Lucky Charms «malicieusement délicieuses», les Loki Charms, à l’occasion du début de la série Loki sur Disney+, le 9 juin.

Pour l’occasion, General Mills et Marvel sortiront 3500 boîtes de Loki Charms, disponibles à l’achat sur le site MischievouslyDelicious.com, à partir de 11h le 9 juin. Selon Polygon, Les boîtes de céréales coûteront 8$ US chacune. On ne sait toutefois pas encore si les résidents à l'extérieur des États-Unis pourront mettre la main sur l'un des 3500 exemplaires. Cela dit, si vous êtes un grand fan du Dieu du chaos et du méfait, ça vaut la peine d'essayer!

Image courtoisie General Mills/Marvel

Par ailleurs, il sera possible d'obtenir un accès anticipé aux boîtes de Loki Charms un peu avant le début de la vente, mercredi, dès 9h. Pour ce faire, il suffira alors d’entrer sur le site le numéro de prisonnier de Loki, qu’on peut retrouver en visionnant la bande-annonce de la série.

On rappelle que la série Loki sera lancée cette semaine sur le service de streaming Disney+, avec de nouveaux épisodes chaque mercredi. L'histoire prendra place juste après les événements de Avengers: Endgame, dans lequel Loki, en possession du Tesseract une fois de plus, est jugé pour ses crimes contre le temps par la Time Variance Authority – les policiers de l'univers Marvel.

