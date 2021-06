Black Widow: une dernière bande-annonce avant la sortie du film [VIDÉO]

En attendant la sortie de Black Widow dans quelques semaines, Marvel nous offre une dernière bande-annonce.

Le film se déroulera après les événements de Captain America: Civil War et mettra une fois de plus en vedette Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow.

Elle sera accompagnée de Florence Pugh (Lady Macbeth), David Harbour (Stranger Things), O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale), William Hurt (A History of Violence), Rachel Weisz (Disobedience) et Ray Winstone (The Departed).

Black Widow sortira le 9 juillet 2021 au cinéma et sur Disney+, moyennant un coût supplémentaire par l'intermédiaire du service Accès Premium.

