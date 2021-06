Forza Horizon 5 annoncé pour novembre, direction le Mexique pour la franchise

Après les États-Unis, l’Italie et la France, l’Australie et la Grande-Bretagne, Forza Horizon prend la direction du Mexique dans son cinquième volet, qui a été dévoilé cet après-midi lors de la présentation de Xbox à l’E3.

Microsoft en a probablement surpris plus d’un en levant le voile sur Forza Horizon 5 ce dimanche, mais aussi en annonçant une date de sortie pas trop lointaine pour le jeu de course au monde ouvert: le 9 novembre prochain sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Afin de montrer la variété d’environnements que proposera la région mexicaine, le développeur Playground Games a présenté une longue vidéo détaillant différents aspects du monde que pourront explorer les pilotes virtuels.

Villes et rues étroites, mais aussi jungles et montagnes, composeront donc le paysage de ce cinquième Forza Horizon, qui sera, selon le directeur créatif Mike Brown, une version «honnête, authentique et remplie d’amour» du Mexique, de même que le terrain de jeu le plus grand jamais créé par Playground Games pour la franchise.

Une fois de plus, le volet multijoueur de Forza Horizon 5 sera imbriqué au sein de la campagne solo, qui, pour sa part, encouragera la découverte grâce au nouveau mode Expedition. Il sera aussi désormais possible de créer ses propres courses et événements grâce à un nouvel ensemble d’outils du nom d’Events Lab.

En tout cas, après avoir visionné la longue bande-annonce de gameplay présentée ce dimanche, il ne fait aucun doute que l’aventure que proposera Forza Horizon 5 sera aussi dépaysante que variée.

