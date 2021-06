Indiana Jones 5: des photos de Harrison Ford en tournage partagées sur Twitter [PHOTOS]

Des photos qui semblent avoir été prises pendant le tournage en Grande-Bretagne d'Indiana Jones 5 et qui montrent Harrison Ford en costume d’Indiana Jones, accompagné d’un nouvel acteur, ont récemment fait leur apparition sur le web.

Sur les photos prises par Stuart Wallace, partagées par le compte Twitter @FordSource, on peut apercevoir Harrison Ford qui a fière allure dans son costume d’Indiana Jones, le fouet à la taille. Il est accompagné par l’acteur Toby Jones (Detectorists), dont le nom du personnage n'a pas encore été dévoilé.

⚠️ Potential Indiana Jones 5 spoilers ⚠️



Some more pictures from set.



📸: Stuart Wallace pic.twitter.com/pr2KJ6eQkV — Harrison Ford Source. (@FordSource) June 11, 2021

D'autres photos de Ford en Grande-Bretagne ont aussi fait surface dans les derniers jours, partagées par le même compte.

@FordSource spotted him filming a scene at leaderfoot, Scottish Borders pic.twitter.com/MZSEI7NsGH — Archie (@Archie12642915) June 11, 2021

La distribution du cinquième opus d’Indiana Jones est d’ailleurs déjà très impressionnante: Mads Mikkelsen (Death Stranding), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Boyd Holbrook (Logan), Shaunette Renée Wilson (The Resident) et Thomas Kretschmann (Avengers: Age of Ultron) sont quelques-uns des acteurs dont la participation a déjà été confirmée.

En mai dernier, Mads Mikkelsen avait partagé à Collider son excitation de faire partie de ce projet. «J'ai revu Raiders of the Lost Ark l'autre jour, c'est si bien fait et si charmant, et c'est une si belle narration. Alors oui, c'est un honneur de faire partie de cette franchise avec laquelle j'ai grandi... J’ai d’ailleurs eu la chance de lire le script avant. Et oui, c'était tout ce que je voulais qu'il soit, donc c'était tout simplement génial.»

On partage amplement l’excitation de Mads Mikkelsen, mais nous devrons patienter jusqu’au 29 juillet 2022 pour savoir si c’était une bonne idée de dépoussiérer le fedora d’Indiana Jones. D’ici là, on vous invite à savourer les trois premiers films de la franchise. Ne parlons pas du quatrième, OK?

