Elijah Wood et Julia Davis se joignent au reboot de Toxic Avenger

Le site Deadline rapporte que Julia Davis et Elijah Wood se joignent au reboot du film culte de Troma Entertainment The Toxic Avenger.

• À lire aussi: Toxic Avenger: le vilain du film sera joué par Kevin Bacon

• À lire aussi: Peter Dinklage jouera dans le reboot de Toxic Avenger

Les rôles que David et Wood interpréteront n’ont pas encore été dévoilés. Cette nouvelle fait suite à l’ajout de Kevin Bacon à la distribution en tant que vilain du film.

On peut présumer que le scénario doit être très intéressant si on en croit les grosses pointures que le projet a attirées depuis son annonce, comme Peter Dinklage, Jacob Tremblay et Taylour Paige.

Le film de 1984 racontait le récit d’un homme sans histoire et intimidé par les gens, qui tombe dans une cuve de déchets toxiques et est transformé en monstre mutant à la force herculéenne.

The Toxic Avenger a connu le succès après avoir longtemps été un film de minuit à New York. Son succès a donné naissance aux suites The Toxic Avenger Part II, The Toxic Avenger Part III The Last Temptation of Toxie et Citizen Toxie: The Toxic Avenger IV, ainsi qu’une production musicale sur scène, une série télévisée de dessins animés pour enfants et une bande dessinée Marvel.

À VOIR AUSSI

s

s