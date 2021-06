Harrison Ford blessé sur le tournage d'Indiana Jones 5

Harrison Ford, bientôt 79 ans, s’est blessé à l’épaule lors d’une scène d’action du prochain volet des aventures d’Indiana Jones et doit temporairement cesser le tournage, a annoncé mercredi Disney.

«Au cours de la répétition d’une scène de combat, Harrison Ford s’est blessé à l’épaule. La production se poursuivra pendant l’évaluation du traitement approprié, et le calendrier de tournage sera reconfiguré si nécessaire dans les semaines à venir», explique un porte-parole de Disney dans un communiqué transmis à l’AFP.

Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les circonstances de l’accident ou la gravité de la blessure de l’acteur.

La production du cinquième et dernier épisode des aventures d’Indiana Jones, intrépide archéologue incarné par Harrison Ford, a commencé le mois dernier au Royaume-Uni sous la direction du réalisateur James Mangold. Le film doit sortir à l’été 2022.

Harrison Ford avait déjà été blessé en 2014 à Londres sur le tournage du Réveil de la Force. Il avait eu la jambe cassée après avoir été heurté et écrasé par la porte hydraulique du Faucon Millenium, vaisseau spatial de son personnage de Han Solo dans la saga Star Wars.

La production du cinquième volet d’Indiana Jones, annoncé en 2016, a accumulé les retards, et le retour de Harrison Ford dans le premier rôle a été confirmé en décembre 2020 par Disney, dont Lucasfilm est une filiale.

C’est en 1981 que Harrison Ford avait pour la première fois coiffé le chapeau de l’archéologue dans Les Aventuriers de l’Arche perdue, sous la houlette de Steven Spielberg.

Succès mondial, le film avait donné lieu dans la foulée à deux autres épisodes tout aussi populaires, Indiana Jones et le temple maudit en 1984 et Indiana Jones et la dernière croisade en 1989, avec le défunt Sean Connery dans le rôle du père de l’archéologue.

Un quatrième volet, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, succès financier mais reçu froidement par la critique et une partie des admirateurs de la première heure, était sorti en 2008, près de vingt ans plus tard, toujours avec Harrison Ford.

