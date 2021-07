Direction Netflix pour le prochain film de Zack Snyder, inspiré de Star Wars

Rebel Moon, le film de Zack Snyder inspiré de Star Wars, sera produit par Netflix. À l'origine, le cinéaste avait élaboré le projet en voulant donner un aspect plus tranchant à la franchise de George Lucas, il y a plusieurs années, avant que les droits ne soient vendus à Disney.

«Ce film, c'est moi qui grandis en fan d'Akira Kurosawa, en fan de Star Wars. C'est mon amour de la science-fiction et de l’aventure. Mon espoir est que cela devienne un succès et que l'on puisse construire un univers», a-t-il dévoilé au Hollywood Reporter.

Rebel Moon suivra les aventures d'une colonie pacifique aux confins de la galaxie, menacée par un seigneur de guerre. Pour le vaincre, la colonie recrute des habitants de planètes voisines, qui devront se battre contre lui.

Selon le Hollywood Reporter, le cinéaste était à la base en discussions avec LucasFilm pour faire de ce projet un spin-off de Star Wars, visant des publics plus matures, mais il souhaite finalement développer son propre univers.

«J'ai passé les deux ou trois dernières années à construire cet univers. Chaque recoin a été créé, j'ai fait les dessins, travaillant constamment pour en faire un monde intégralement réalisé», ajoute-t-il.

Le partenariat de Zack Snyder avec Netflix a débuté avec Army of the Dead en mai. Il écrira et réalisera l’antépisode, qui est déjà en préparation.

