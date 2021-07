FIFA 22: une première bande-annonce dévoile le HyperMotion, une nouvelle technologie révolutionnaire de capture du mouvement [VIDÉO]

EA Sports présente la première bande-annonce du prochain FIFA et, bien qu’elle n’en dévoile pas beaucoup, une chose a retenu l’attention de tous: le «FIFA 22 HyperMotion», une nouvelle technologie de capture de mouvement utilisée dans le jeu.

Avec l’aide des combinaisons Xsens, Electronic Arts a été en mesure d’enregistrer le mouvement d’un match à haute intensité de 22 joueurs. EA a pu créer, grâce aux nouvelles animations en temps réel, des mouvements plus organiques à travers les 8,7 millions de captures d’images et d'interactions amassées sur le terrain.

Tous ces avantages et la tonne de données auraient donné à EA assez de matériel pour mettre au point un algorithme d’apprentissage à la fine pointe de la technologie. Le gameplay de FIFA 22 bénéficie de plus de 4000 nouvelles animations réelles et authentiques.

Avec tout ça, l’intelligence artificielle sera aussi améliorée et les joueurs seront maintenant en mesure de prendre jusqu’à six fois plus de décisions par seconde et seront conscients de leur environnement en tout temps.

Tout ça grâce aux combinaisons Xsens. C’est prometteur!

D’autres promesses d’améliorations

Selon EA, le nouveau jeu propose également de nouvelles caractéristiques innovantes dans les matchs et modes les plus populaires, comme Carrière, Volta Football, Pro Clubs et le nouveau mode FIFA Ultimate Team Heroes.

Les fans pourront aussi s’attendre à avoir une nouvelle expérience avec leur gardien de but, puisque le système a complètement été refait. Il sera d’ailleurs possible de créer sa propre expérience au sein d’un club de soccer grâce au mode Carrière. Le mode Volta Football a aussi été réimaginé, mais EA n’a pas dévoilé de détails à propos des améliorations.

Puis, un autre mode sera introduit: le FIFA Ultimate Team Heroes, qui présentera de nouveaux articles qui souligneront l’histoire et la gloire de joueurs étoiles qui ont marqué l’histoire du soccer. Plus de détails seront à venir au courant de l’été.

Le visage de FIFA 22 dévoilé

C’est le joueur vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui fait un retour pour la deuxième année sur la couverture de la franchise, faisant de lui un nouveau membre de ce club sélect dont seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo faisaient partie.

FIFA 22 est développé par EA Vancouver et EA Roumanie et sera disponible dès le 1er octobre 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, via Origin et Steam, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One. L’édition FIFA 22 Legacy sera disponible sur Nintendo Switch.

