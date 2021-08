Venom 2: bande-annonce sans retenue pour Let There Be Carnage [VIDÉO]

Celles et ceux qui rêvaient d’en apprendre plus sur le personnage de Carnage dans le prochain volet au cinéma de Venom seront servis avec cette nouvelle bande-annonce du long-métrage, parue ce lundi.

L’aperçu de près de trois minutes permet ainsi de voir le personnage de Cletus Kasady, joué par Woody Harrelson, sous toutes ses coutures, notamment lors de sa transformation en Carnage.

Visiblement, le redoutable antagoniste de Venom: Let There Be Carnage risque d’en mettre plein les bras, autant à Eddie Brock qu’à Venom, tous deux personnifiés une fois de plus par Tom Hardy. La bande-annonce laisse par ailleurs aussi entrevoir quelques moments de comédie, gracieuseté, justement, de la relation entre Venom et son hôte.

Réalisé par Andy Serkis, Let There Be Carnage mettra également en vedette Michelle Williams, Naomie Harris et Reid Scott. Après plusieurs reports, le film doit finalement paraître en salle à la fin septembre.

