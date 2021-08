14 films à voir absolument au Festival Fantasia: la sélection de Pèse sur Start

Le festival de films Fantasia est de retour cette année, du 5 au 25 août, en mode virtuel avec une sélection toujours aussi impressionnante. On y retrouve notamment quelques films du Québec.

Pour vous aider à préparer votre propre Fantasia à la maison, nous avons fait le tour de la programmation et avons sélectionné quelques films qui ont retenu notre attention.

Brain Freeze

2021 - Québec - drame, thriller, comédie, famille

C’est dans la petite communauté bourgeoise de l’Ile-aux-Paons qu’un nouveau fertilisant est répandu sur les terrains de golf pour permettre aux riches d’y jouer toute l’année. L’engrais expérimental contient une composante active qui contaminera la population et la transformera en zombies. C’est ainsi qu'André (Iani Bédard), un jeune adolescent qui s’occupe de sa sœur encore bébé, croisera le chemin de Dan (Roy Dupuis), un agent de sécurité, et tenteront de traverser leur île mise en quarantaine pour sauver leur peau.

Office Royale

2021 - Japon - comédie, action

Si vous pensez que les gangs de votre bureau sont mesquins, vous n’avez rien vu! Dans Office Royale, on retrouve Naoko, une employée sans histoire qui travaille pour une compagnie comme les autres. La vie professionnelle qui s’y déroule est digne de la vie de bureau de partout dans le monde: les collègues y parlent des derniers développements de leur série télé préférée, discutent de leur diète... et se tabassent durant les heures de lunch! Naoko se tient loin de cette guerre de clans entre trois départements. Puis une nouvelle employée fait son entrée et la hiérarchie est chamboulée. La légende brutale de cette nouvelle employée traverse la ville et les guerrières d’autres compagnies viennent la défier constamment. Fortnite et PUBG auront tout à envier à Office Royale!

The Deep House

2021 - France - horreur

Si vous avez peur du noir, des profondeurs marines et des immeubles abandonnés, votre cœur ne supportera pas ce prochain film. Tina et son petit ami Ben sont deux Youtubeurs passionnés par l’exploration urbaine. Au travers d’une forêt non répertoriée sur une carte, ils tombent face à un lac et un panneau «Danger, ne pas entrer». En direct sur les réseaux sociaux, le duo se filme en plongeant littéralement au fond du lac artificiel, où se trouve une maison mystérieuse et sinistre.

Frank & Zed

2020 - États-Unis - horreur, comédie, animation, fantastique

Frank & Zed se veut l’une des productions les plus gores de l’année et, en fait, un film de... marionnettes? Ce long-métrage bizarrement réconfortant retrace l’histoire d’un duo peu commun: Frank, une sorte de créature comme celle du Dr Frankenstein, et Zed, un dévoreur de cerveaux, qui doivent braver une malédiction du Moyen-Âge. Ce film sera une œuvre impressionnante sur le plan technique et sera bien plus qu’un simple bain de sang du début à la fin! Frank & Zed risque d’écraser les barrières du bon goût et offrir un long-métrage choquant, mais impressionnant!

Agnes

2021 - États-Unis - drame, horreur

Dans un couvent, un prêtre et son apprenti doivent enquêter sur des rumeurs de possession démoniaque. Le maître et l'élève seront tous deux soumis à la tentation dans ce couvent où il se passe décidément des choses étranges. La foi en Dieu d'une certaine sœur Agnes sera durement éprouvée... et celle des deux enquêteurs également.

The Deer King

2021 - Japon - animation, fantastique, action

Réalisé par Masashi Ando (Spirited Away et Princess Mononoke) et Masayuki Miyaji (Attack on Titan), The Deer King présente une épopée fantastique inspirée des livres de Nahoko Uehashi. La malédiction ancestrale est de retour sur l’Empire Zol et le royaume d’Aquafa: une horde de loups maléfiques laisse le territoire en ruines et contaminé par la terrible maladie de la fièvre du loup noir. Cherchant désespérément une cure contre ce fléau, un brillant médecin engage un chasseur de primes pour retrouver ceux qui pourraient en connaître la clé. Les seuls survivants d'une terrible attaque contre des prisonniers travaillant dans une mine sont un homme et un enfant, et le salut de tous repose peut-être sur eux.

Caution, Hazardous Wife: The Movie

2020 - Japon - drame, action

On s’apprête à construire une usine de transformation d’hydrate de méthane sur leurs rives de la ville côtière de Tamani, un projet gouvernemental qui cache de la corruption. Par le fait même, les agressions visant les opposants au projet se multiplient. À travers l’histoire, on retrouve Nami, une femme de foyer, qui cache un secret qu’elle a elle-même oublié. La jeune femme est en fait une redoutable agente secrète qui souffre d’amnésie depuis une blessure à la tête. Victime de rêves étranges où elle affronte des mercenaires russes, elle suit une thérapie afin de retrouver la mémoire, mais reçoit un appui mitigé de son époux Yuki, qui la surveille avec insistance. Bref, un film sympathique qui risque de déborder d’action!

Collectors

2020 - Corée du Sud - action, comédie, drame

Deux moines croisent un jeune collègue qui dit surveiller la pagode d’un temple, à la suite d'une rumeur voulant qu’un pilleur de tombes sévisse dans les environs. Cependant, ce collègue est en fait le pilleur en question! Dong-goo est téméraire et effronté. Il a l’intention de dérober un Bouddha en or d’une valeur inestimable, mais celui-ci se retrouve traqué par les hommes d’un collectionneur cruel et richissime. Afin de mettre la main sur cette relique imprenable, il devra monter une équipe dont les talents n’ont d’égal que leurs personnalités particulières.

Funky Forest

2005 - Japon - comédie, expérimental, fantastique

Les choses étranges et inexplicables peuvent parfois sembler tout à fait banales: voici la logique qui régit dans ce classique qu'est l’étrange Funky Forest, sorti en 2005. La ligne entre normalité et singularité s’estompe et la frontière entre ordinaire et extraordinaire s’effiloche. Audacieusement déconstruit, le procédé narratif abonde en flashbacks, rêves éveillés, fondus au noir, instants magiques et autres phénomènes – car chaque petit désagrément de la vie courante est toujours habité d’anomalies biologiques, de monstruosités extraterrestres, de coups de théâtre incompréhensibles, de surréalisme psychédélique et de vidéoclips endiablés. Le tout servi avec un humour pince-sans-rire digne du Japon. C’est d’ailleurs l’un des films les plus emblématiques de l’histoire de Fantasia, alors si vous ne l’avez jamais vu, on vous le conseille... avec un esprit ouvert!

Mon Premier Fantasia 2021

Fantasia ne présente pas un, mais quatre programmes qui regroupent plusieurs courts-métrages de qualité de tout genre. Faites votre choix parmi ces évènements: Contes, Légendes et Merveilles; Daydreams in Animation; Carte au Carrousel international du film de Rimouski; Le programme des jeunes de 8 à 88 ans. Une belle façon de connaître les artisans de demain.

Kratt

2020 - Estonie - horreur, comédie, famille

Dans cette comédie noire et absurde qui se déroule dans un village d’Estonie, deux enfants problématiques passent quelques semaines chez leur grand-mère, alors que leurs parents participent à une retraite sur le développement personnel. Ce séjour pourrait toutefois bien provoquer la fin du monde. Se plaignant du travail qu’on leur demande de faire sur la ferme, les deux petites pestes décident de donner vie au monstre local Kratt, un esprit démoniaque à qui on doit toujours donner du travail, à défaut d’en trouver lui-même... à sa façon?

The Night House

2021 - États-Unis - horreur, thriller

Rebecca Hall incarne ici une enseignante, Beth, qui se remet difficilement du suicide de son mari. Seule dans la maison qu’il avait construite pour eux, elle tient le coup jusqu’à ce qu’elle commence à faire d’horribles cauchemars. D’étranges phénomènes se produisent dans la maison et Beth pense même avoir des visions: une présence fantomatique semble vouloir l’appeler, l’attirer quelque part. Elle découvre des secrets troublants en faisant le tri des affaires de son mari et elle est bien décidée à élucider ce mystère.

Prisoners of the Ghostland

2021 - États-Unis - horreur, thriller, action

Vos yeux ne vous mentent pas: c’est bel et bien Nicolas Cage que vous apercevez! À Samurai Town, deux hommes américains, Hero et Psycho, entrent dans une banque japonaise, brandissant des fusils et hurlant «Banzai!». Les choses finissent mal. Ailleurs en ville, Bernice, la petite-fille du tyrannique Gouverneur, tente de fuir. Elle est kidnappée et emmenée dans un repaire de hors-la-loi surnommé «The Ghostland». Le Gouverneur décide donc de faire sortir Hero de prison et de lui offrir de retrouver sa liberté s'il parvient à trouver et ramener Bernice, vivante et «intacte», d'ici trois jours.

Satoshi Kon, The Illusionist

2021 - Japon, France - documentaire

Satoshi Kon a créé une série de productions psychologiquement puissantes qui ont été favorablement comparées à Hitchcock, Lynch et Kubrick. Des films qui jouaient avec la vérité et l'illusion de façon habile, précise et visuellement épatante. Le documentariste Pascal-Alex Vincent dévoile un portrait détaillé de cet artiste révolutionnaire de l’animation.

Pour voir la programmation complète du Festival Fantasia, c'est par ici.

