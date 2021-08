Skyrim va fêter ses 10 ans...avec une nouvelle édition du jeu!

Skyrim célèbrera ses 10 ans dans quelques semaines, et Bethesda sait très bien comment souligner cette étape importante: avec une nouvelle édition du jeu! Vous avez bien lu.

Bethesda a annoncé The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition qui sortira le 11 novembre prochain, soit le jour de l'anniversaire du jeu. Un site web avec tous les événements autour de la célébration a également été mis en ligne avec plus de détails pour les plus grands fans du jeu.

Avant de sortir un rire démoniaque de quelqu'un qui attend impatiemment The Elder Scrolls VI (comme nous), sachez que cette édition d'anniversaire vient quand même avec quelques ajouts. Elle aura toutes les extensions de Skyrim Special Edition et plus de 500 unités de contenu du Creation Club (quêtes, donjons, boss, armes ou sorts).

Cette édition d'anniversaire sera, évidemment, lancée sur les consoles Xbox Series X/S et PS5, en plus d'être jouable sur Xbox One, PS4 et PC. C'est donc l'occasion de vous procurer le jeu pour une huitième ou neuvième fois!

