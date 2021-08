The Outlast Trials: nouvelle bande-annonce qui présente le mode multijoueur coopératif [VIDÉO]

Le studio montréalais Red Barrels a donné froid dans le dos aux fans de la série, lors de la soirée d’ouverture du Gamescom, avec la bande-annonce de son prochain jeu d’horreur The Outlast Trials.

Des fois, un film ou un jeu d’horreur est mieux savouré quand on est plusieurs! C’est ce que Red Barrels nous propose dans The Outlast Trials, puisque le prochain jeu de la franchise se jouera seul ou en multijoueur en ligne, jusqu’à 4 joueurs.

Courtoisie Red Barrels

Courtoisie Red Barrels

Cœurs sensibles s’abstenir! La bande-annonce dévoilée par Red Barrels donne un avant-goût du gameplay dans laquelle s’enchaînent des images violentes et sanglantes.

Selon la description officielle, les joueurs seront transportés à l’époque de la guerre froide, où ils seront soumis involontairement aux expériences sadiques et étranges de la Murkoff Corporation. Les endurances physique et mentale seront mises à l’épreuve dans un environnement terrifiant, au nom de la science et du profit.

Red Barrels vise maintenant une sortie en 2022, sans toutefois mentionner les plateformes sur lesquelles The Outlast Trials sera jouable. Plus de détails à venir.

Courtoisie Red Barrels

