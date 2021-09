The Matrix Resurrections: regardez la première bande-annonce

Après des mois d’attente, c'est enfin le moment de replonger dans la Matrice, le temps d’une première bande-annonce pour le quatrième et très attendu volet de la franchise, The Matrix Resurrections.

Partagée ce jeudi matin, la vidéo d’un peu plus de trois minutes voit notamment le retour de Neo, Trinity et de ce qui semble être un jeune Morpheus.

Bonne nouvelle pour les nostalgiques, cette nouvelle incursion dans le monde de la Matrice semble fortement s'inspirer et faire référence au premier film de la série, paru en 1999 et salué par la critique: l'utilisation de pilules bleues et rouges, les miroirs liquides, du kung-fu dans un dojo virtuel et beaucoup, beaucoup plus se retrouvent dans ce premier aperçu.

Réalisé par Lana Wachowski, qui retourne derrière la caméra sans sa soeur Lilly cette fois-ci, le long-métrage mettra en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff et Christina Ricci, entre autres.

The Matrix Resurrections doit paraître en salle et sur HBO Max le 22 décembre prochain.

