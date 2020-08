The Matrix 4: Laurence Fishburne explique pourquoi il ne reprendra pas son rôle de Morpheus

On a maintenant la confirmation que Laurence Fishburne ne reprendra pas son mythique rôle de Morpheus dans The Matrix 4, l’acteur ayant précisé qu’il «n’avait pas été invité» à le faire.

Dans une entrevue avec le New York Magazine, reprise par The Wrap, Fishburne a soutenu qu’il n’avait tout simplement pas été contacté par la réalisatrice Lana Wachowski au sujet d’un retour dans l’univers de La Matrice.

«Je n’ai pas été invité. Peut-être que ça va me pousser à écrire une autre pièce. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que ça se passe bien», a-t-il souligné.

«C’est probablement le rôle pour lequel les gens se souviendront le plus de moi, ce qui est super, mais ce n’est pas le seul rôle pour lequel ils se souviendront de moi, ce qui est encore mieux. Ce que j’avais, avec [Morpheus], c’est Darth Vader dans une main et Obi-Wan dans l’autre. J’avais Bruce Lee, j’avais Muhammad Ali quelque part là-dedans et j’avais le kung-fu», a ajouté l’acteur.

Quant au «statut» du personnage de Morpheus lui-même, il n’est toujours pas très clair. Pour certains, il serait mort dans le jeu en ligne The Matrix Online, tandis que, pour d’autres, il serait toujours en vie. Toutefois, sans Fishburne dans The Matrix 4, la balance penche de plus en plus vers le premier scénario.

Le quatrième volet de la saga, prévu pour le printemps 2022, mettra une fois de plus en vedette Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett-Smith, tous de retour après la trilogie originale, de même qu’une poignée de nouveaux venus comme Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra et Yahya Abdul-Mateen II.

