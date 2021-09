Nesting Games: un nouveau studio à Québec planche sur un «RPG solo AAA entièrement original»

La ville de Québec s’est réveillée ce mardi avec un tout nouveau studio de jeux vidéo sur son territoire, Nesting Games, cofondé par quatre vétérans de l’industrie; Frédéric Brassard, Jordane Thiboust, Sébastien Brassard et Alexandre Lalancette.

Copropriété de la société italienne Digital Bros, à qui appartient notamment l’éditeur 505 Games, l’entreprise installée en basse-ville de Québec peut déjà compter sur une équipe d’une quinzaine d’artisans, qui ont œuvré par le passé sur des franchises comme Assassin’s Creed, Call of Duty ou encore Borderlands.

Pour son premier projet, Nesting Games dit travailler sur un «RPG solo AAA entièrement original avec une forte orientation narrative, basé sur une nouvelle IP».

«Nous voulons revenir à la création de RPG axés sur l’immersion, d’excellents personnages, une narration riche et un gameplay fort. Nous nous éloignons du modèle du "monde ouvert massif", plein d’icônes à nettoyer, et revenons à des expériences axées sur le contenu et respectant le temps du joueur. Que vous jouiez à nos jeux pour une session de 30 minutes ou 2 heures, vous aurez toujours du contenu intéressant et une expérience gratifiante», a affirmé le directeur de la création Jordane Thiboust.

Parmi ses valeurs fondatrices, le studio dit mettre tout particulièrement l’inclusivité au cœur de ses priorités, autant dans la composition de son équipe, que dans ses jeux et les options d’accessibilité que ceux-ci offriront.

«Notre recrutement inclusif et collaboratif nous a aidés à mettre en place une équipe complète de talents incroyables pour créer notre jeu. Ce processus nous aidera à livrer les valeurs fortes sur lesquelles nos studios sont fondés», a souligné en ce sens le chef des opérations Frédéric Brassard.

Nesting Games dit également vouloir «briser la tendance des heures supplémentaires dans l’industrie» et offrira le travail à distance total ou partiel aux employés qui le désirent.

