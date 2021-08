Infinity: une équipe québécoise veut ressusciter un jeu abandonné du Game Boy Color

Un RPG abandonné du Game Boy Color, Infinity, aura droit à un nouveau souffle de vie, 20 ans après été tabletté, gracieuseté d’une équipe québécoise de passionnés qui s’est donné comme mission de terminer son développement et de publier le jeu.

• À lire aussi: Ces 20 jouets rétro vous rappelleront assurément les années 90

• À lire aussi: 30 choses que vous ne savez (probablement) pas au sujet du Game Boy

Parce que, voyez-vous, le Game Boy Color a beau être discontinué depuis très, très longtemps, la célèbre console portable de Nintendo a encore une légion de fans, alors que sa communauté est encore bien vivante en 2021.

Le plus récent exemple nous vient de la société québécoise Incube8 Games, filiale de Retro Modding, qui lancera ce mercredi une campagne Kickstarter pour recevoir l’appui du public dans sa quête de donner à Infinity une vraie sortie en bonne et due forme.

Développé à l’origine par Affinix Software entre 1999 et 2001 pour le Game Boy Color, le RPG aux accents médiévaux et fantastiques approchait de la fin de son cycle de développement lorsque la sortie du Game Boy Advance, également en 2001, a brouillé les plans du studio. Un an plus tard, l’équipe a malheureusement fini par abandonner le projet et s’est séparée.

Cela dit, voyant que l’intérêt pour les consoles rétro de Nintendo était toujours vif, Infinity a eu un petit regain de vie en 2016, alors qu’une version inachevée du jeu a été mise en ligne sous la forme d’un ROM gratuit. Ce n’est toutefois pas grand-chose à côté de ce que Incube8 Games prépare pour le 20e «anniversaire» du jeu.

Ce faisant, l’entreprise québécoise a assemblé une équipe d’anciens d’Affinix et de nouveaux venus pour terminer le titre et le commercialiser, quelques 20 années en retard, sur de vraies cartouches de Game Boy Color. De plus, une version orchestrale de la trame sonore du jeu sera complétée par la même occasion.

Pour financer le tout, Incube8 Games lancera donc ce mercredi 18 août une campagne Kickstarter, qui permettra notamment de réserver un exemplaire d’Infinity pour le Game Boy Color. Le jeu sera aussi offert en copie numérique sous la forme d’un ROM.

Dans le RPG, qui mettra de l’avant un «système de combat stratégique unique», le joueur incarnera un chevalier disgracié qui devra unir deux peuples poussés à la guerre par un mal ancien. Le monde du titre comptera plus de 50 zones explorables, une centaine d’objets, 40 armes et une vingtaine de sorts.

Au total, Incube8 Games promet environ 20 heures de jeu.

Pour soutenir le projet, c’est par ici sur Kickstarter, dès ce mercredi.

À VOIR AUSSI

s

s