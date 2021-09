PS5: une grosse mise à jour arrive mercredi, permettant l’installation d’un disque SSD interne

Attendue par plusieurs, la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation de la PlayStation 5 sera finalement déployée ce mercredi 15 septembre.

Celle-ci permettra notamment l’installation d’un disque SSD M.2 dans la console afin d’étendre le stockage interne.

Tel que mentionné par le passé, il faudra toutefois se munir d’un modèle qui répond aux exigences de Sony, soit un disque PCIe Gen4 avec une vitesse de lecture minimale de 5500 Mo/s. Le périphérique devra également être muni d’un système de dissipation de la chaleur. L’ensemble des spécifications est détaillé ici.

Pour prévenir (la majorité) des tristes accidents, Sony a également mis en ligne en prévision de la mise à jour une vidéo pour guider les bricoleurs en herbe à travers le processus.

Plusieurs autres améliorations sont par ailleurs également prévues dans cette deuxième mise à jour logicielle d’importance pour la PS5.

Parmi celles-ci, on note entre autres la prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs, de même que différentes retouches à l’interface de la console.

Il sera notamment possible de personnaliser plus largement le Centre de contrôle, alors que le système d’envoi de messages aux amis et groupes sera aussi revu et intégré à ce même Centre de contrôle. On pourra donc maintenant utiliser la messagerie sans devoir quitter le jeu en cours.

La bibliothèque de jeux et l’écran d’accueil recevront également leur part de changements, avec notamment une meilleure distinction des versions PS4 et PS5 pour les jeux qui offrent les deux.

Du côté de PlayStation Now, il sera maintenant possible de choisir manuellement entre une résolution de 720p et 1080p, tandis qu’un nouveau système de suivi des trophées dans le Centre de contrôle sera aussi implanté dès mercredi sur la PS5.

Rappelons que la mise à jour avait été lancée à la fin juillet en version bêta pour les usagers inscrits au programme d’essai de nouvelles fonctionnalités de PlayStation. Cette fois-ci, par contre, les améliorations seront accessibles à tous.

La liste complète des nouvelles fonctionnalités est spécifiée ici, dans un billet de blogue de PlayStation.

