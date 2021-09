Fortnite s'associe à....Balenciaga?

Non, nous ne sommes pas dans une nouvelle dimension ou dans la Twilight Zone. Fortnite a bel et bien dévoilé une collaboration gigantesque avec Balenciaga.

• À lire aussi: Un ado de 15 ans hospitalisé à cause d’une dépendance à Fortnite

• À lire aussi: Epic accuse Google d’avoir payé des entreprises pour protéger son monopole sur les applications

Les joueurs pourront donc dès ce soir habiller leurs personnages avec des vêtements de la marque de luxe préférée des vedettes. À notre grande déception, la collection ne semble pas inclure le look de Kim Kardashian porté au Met Gala, mais...on se croise les doigts?

Meme Spirited Away du look Balenciaga de Kim Kardashian

Bande-annonce de la collaboration Fortnite X Balenciaga

Il y a donc des accessoires, des aérosols gratuits et une campagne de fortographies qui accompagneront le lancement. Voici les tenues dévoilées dans le communiqué d'Epic Games:

Tenue Ramirez déchaînée : elle vous toise sous toutes les coutures. (Contient le style alternatif Ramirez déchaînée argent.)

elle vous toise sous toutes les coutures. (Contient le style alternatif Ramirez déchaînée argent.) Tenue Cabot à capuche : une tenue qui a du chien. (Contient les styles alternatifs Cabot à capuche cardinal et Cabot à capuche minuit.)

une tenue qui a du chien. (Contient les styles alternatifs Cabot à capuche cardinal et Cabot à capuche minuit.) Tenue Banshee stylée : prête à défiler dans le bus de combat. (Contient le style alternatif Banshee stylée 24c.)

prête à défiler dans le bus de combat. (Contient le style alternatif Banshee stylée 24c.) Tenue Ludochevalier : tellement rétro que c'en est avant-gardiste. (Contient le style alternatif Ludochevalier furtif.)

Pour voir la collection complète, c'est ici.

Et Balenciaga lance une collection Fortnite

Ça ne paraît peut-être pas, mais il y a beaucoup de fans de mode dans l'équipe de Pèse sur Start. Permettez-moi donc de m'emballer un peu avec cette surprenante collaboration.

Balenciaga, c'est une marque de grand luxe. Quand je dis luxe, je parle de bobettes à 300$ et de pulls à 1600$. C'est un peu différent des chandails Fortnite qu'on achète au Winners.

En 2015, Balenciaga a fait un changement de cap avec son nouveau directeur Demna Gvasalia, qui s'est inspiré de la vague streetwear qui envahissait toutes les sphères mode. Toutefois, les prix sont restés les mêmes, et ce même si la marque visait désormais une tranche d'âge beaucoup plus jeune que celle des madames qui magasinent chez Ogilvy. Et là, avec la collaboration Fortnite, la marque rajeunit encore plus.

En plus des accessoires Balenciaga qui seront ajoutés au jeu, il y aura une collection de vrais vêtements dès aujourd'hui. C'est une édition limitée, alors elle risque de se vendre rapidement, en plus d'éventuellement se retrouver sur les sites de revente à des prix encore plus élevés.

Balenciaga Balenciaga X Fortnite pull col rond noir, 1 550$

Balenciaga Balenciaga X Fortnite, casquette noire 525$

Balenciaga Balenciaga X Fortnite hoodie rouge 980$

Si vous cherchiez un hoodie Fortnite de 980$, c'est l'occasion parfaite de vous en procurer un!

À VOIR AUSSI...

s