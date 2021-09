Guardians of the Galaxy: le talent québécois impressionne Marvel [PREMIÈRES IMPRESSIONS]

À quelques semaines de la sortie du jeu Guardians of the Galaxy, l'équipe Pèse sur Start a été invitée aux studios d’Eidos-Montréal afin de tester le nouveau jeu de Marvel, par le fait même, nous avons pu nous entretenir avec Jean-François Dugas, directeur créatif sénior, et Olivier Proulx, producteur sénior.

Si on regarde la réception des jeux Marvel dans les dernières années, on peut constater que les réactions sont un peu en dents de scie. Autant les deux titres de Spider-Man ont été des succès auprès des fans, les autres jeux de la franchise Marvel ont laissé les joueurs plutôt sceptiques.

Ça laisse donc peu de marge de manœuvre à Eidos-Montréal et Guardians of the Galaxy. Et pourtant, après l'avoir testé, on pourrait dire que le jeu risque d’être l’une des belles surprises de l’année.

De l’action explosive à la seconde!

Lors de l'essai, on est plongé au début du chapitre 5. L’histoire nous amène vers une station spatiale afin de payer une amende et acheter la paix d’esprit. Cependant, une fois arrivé, quelque chose cloche, car le calme règne dans la station, ce qui n’est pas habituel.

On résout nos premiers casse-têtes, puis on affronte nos premiers ennemis. De là, l’action ne s’arrêtera pas. Les temps de répit sont rares, mais ce n’est pas pour autant dérangeant, parce que la mécanique de combat est très intéressante.

Bien que notre essai ait débuté avec quelques défaites un peu gênantes, on m’a quand même rassurée que c’était normal, car si loin dans le jeu, on aurait déjà développé sa façon de jouer. On m’explique que la courbe d’apprentissage sera très naturelle, puisqu’on apprendra à maîtriser les membres de notre équipe progressivement.

Guardians of the Galaxy a une approche très semblable à celle de Donjons et Dragons en ce qui a trait au combat. Bien qu’on y joue en solo, le travail d’équipe est de mise et toute cette orchestration doit se faire en plein combat. Ça peut sembler mélangeant, mais à force d’y jouer, la mémoire procédurale embarquera et les décisions se feront presque sans y penser.

Du bonbon pour les mélomanes

L’univers de Guardians of the Galaxy consacre beaucoup d’importance à la musique, puisqu’il s’agit du dernier lien avec son passé pour Peter Quill, le personnage qu'on contrôle. L’aspect musical a donc été pris très au sérieux par Eidos-Montréal.

Avec le rythme effréné des combats, on accueille avec beaucoup de plaisir des hits populaires que Star-Lord écouterait en pleine bagarre dans son vieux Walkman à cassettes.

En plus des chansons licenciées méticuleusement choisies, l’équipe créative s’est lancée un défi de taille: composer et produire un album spécialement pour le jeu. Le résultat est très impressionant. On vous laisse en juger par vous-même:

Bonne nouvelle pour les streamers, l’équipe de développement a pensé à eux! Il sera possible de sélectionner un mode sans musique commerciale, pour éviter que la diffusion se fasse punir par les droits d’auteur. Elle sera bien sûr remplacée par de la musique libre de droits.

Une belle collaboration entre Eidos-Montréal et Marvel

La trame narrative de Guardians of the Galaxy laisse beaucoup de place à l'imaginaire. Même si Marvel et Disney ont donné quelques pistes créatives, elles étaient assez larges pour laisser les artisans s’exprimer librement et «créer des Guardians of the Galaxy version Eidos-Montréal, fait au Québec.» C’est d’ailleurs une réussite que Olivier Proulx et Jean-François Dugas partagent avec fierté. «On a eu de l’espace pour s’amuser, et les personnages en tant que tels sont “fun”. On s’est vraiment identifiés à eux et ils collent un peu avec nos personnalités et celles de l’équipe. Il y a vraiment beaucoup de nous là-dedans.»

L’équipe s’est quand même assurée de garder Marvel dans la boucle tout au long du développement, et une telle pratique a donné naissance à une très belle collaboration créative. «On avait une séquence avec un personnage qui s’appelle Mama Rosa et elle aimait collectionner les monstres. Quand on a présenté ça à Marvel, Bill Rosemann (VP créatif chez Marvel) nous a fait une suggestion» raconte Jean-François.

«Il nous dit qu’il y a un personnage dans le monde de Marvel qui fonctionnerait très bien avec l’idée de ce vilain: Lady Hellbender. [...] On a donc fait nos recherches et en effet, elle collait parfaitement au vilain qu'on avait imaginé et ça rendait l’histoire plus authentique. On a donc fait nos devoirs et conceptualisé notre version de Lady Hellbender» ajoute-t-il. «Quand les gens de Marvel l’ont vue à la vie, ils étaient impressionnés par le résultat. C’était la première fois qu’ils la voyaient à l’extérieur des comics. C’était donc un bel exemple de ce que leur savoir nous ont apporté.»

Le développement plus près de la réalité du joueur

Même si le développement du jeu était bien entamé, lorsque le Québec s'est confiné en mars 2020, le studio montréalais s’est assuré que tout le monde soit fonctionnel en moins d’une semaine. «Quand on a quitté pour travailler à la maison, il y avait encore des questions créatives et technologiques, mais on était déjà en mode exécution. Les fondations du jeu étaient là, il ne fallait que construire le reste» a expliqué Olivier, producteur sénior.

Malgré les difficultés du télétravail, Eidos-Montreal en tire de bonnes leçons. «Ce qui a aidé c’est qu’on testait le jeu dans les mêmes conditions qu’un joueur aurait à la maison: avec une vraie télé de consommateur, une barre de son d’un consommateur dans mon propre salon» a partagé Jean-François Dugas. «Donc quand je donne du feedback, si moi je ne le sens pas bien, le joueur ne le sentira pas bien non plus.»

Un jeu à surveiller

Guardians of the Galaxy est l'un de titres qui risquent d’être dans la mire de beaucoup de joueurs. Avec une histoire originale, un style de jeu accrocheur et une trame sonore qui plaira à tout le monde, le jeu créé par la division montréalaise d'Eidos a le potentiel de connaître le même succès que Marvel’s Spider-Man et Miles Morales.

C’est ce qu’on verra lors de sa sortie le 26 octobre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Windows PC.

