Animal Crossing: New Horizons aura une mise à jour gratuite gigantesque [VIDÉO]

Nintendo dévoilait ce matin une tonne de nouveautés pour Animal Crossing: New Horizons, dont sa dernière mise à jour majeure qui sera déployée le 5 novembre prochain.

La diffusion Animal Crossing Direct a réservé de magnifiques surprises pour les fans de la série. Voici ce qui fera partie de la mise à jour gratuite du 5 novembre!

Le café est de retour

Capture d'écran Nintendo

Plusieurs d’entre nous l’attendaient impatiemment! Brewster s’installe au musée avec The Roost, un café dans lequel on pourra relaxer et rencontrer de nouveaux personnages, dont ceux des nombreux amiibo Animal Crossing. Vous pouvez même y aller avec vos amis!

En mer avec Kapp’n

Capture d'écran Nintendo

À bord du petit bateau de Kapp’n, il sera possible de partir en tournée vers des îles mystérieuses. Bien sûr, on sera servi musicalement pendant le voyage grâce à sa douce voix mielleuse.

L’île de Harv se transforme

L’île de notre éternel hippie s’agrandit et inclura de nouveaux personnages, chacun offrant de nouveaux services. Harriet, Katrina et Redd s'installent sur l’île paradisiaque, qu’on pourra aussi aider à développer. Plusieurs marchants s'y installeront aussi, alors allez y faire un tour pour un peu de shopping!

Important de rester en forme

Capture d'écran Nintendo

Les personnages de l’île pourront se réunir et faire des exercices sur la place principale. Pourquoi ne pas se joindre à eux, les Joy-Con à la main!

Profession: chef cuisinier

YouTube / Nintendo

Les joueurs pourront désormais cultiver des légumes pour préparer des repas. Du blé, des tomates, des carottes et des pommes de terre seront à notre disposition et on pourra même les planter.

Heures d’ouverture personnalisables

Il sera maintenant possible de changer les heures d’ouverture des commerces sur l’île pour s’adapter à notre train de vie.

Plus d’espace et de ponts

L’espace de stockage a été augmenté à 5 000 et le nombre de ponts et de pentes passera de 8 à 10.

De nouvelles expressions

Onze nouvelles réactions seront disponibles! De plus, plusieurs nouvelles coiffures seront ajoutées, de quoi rendre notre personnage plus près de notre image.

Nouvelles clôtures

Une multitude de nouvelles clôtures arrive, comme des clôtures en ciment, en fer, et même en glace, presque toutes personnalisables.

Amélioration de la caméra

L’appareil photo sur le téléphone sera mis à jour. On pourra prendre des photos au niveau de notre personnage et même faire un autoportrait sur trépied.

Le retour des gyroïdes

Les joueurs pourront déterrer des fragments de gyroïde, les planter et les arroser pour se faire de nouveaux petits musiciens. On pourra même personnaliser ces petites créatures!

Des maisons améliorées

Il sera désormais possible d’utiliser les motifs pour personnaliser les murs et les sols de nos maisons. Nintendo a aussi réglé le problème des espaces restreints, et on pourra maintenant se déplacer entre deux meubles. Les joueurs pourront aussi placer en permanence des échelles sur des rebords des falaises, sur l’île.

Des boîtes musicales

La musique de K.K. pourra être écoutée d’une nouvelle façon, grâce à des boîtes musicales qu’on pourra placer dans notre maison. On salue l’initiative de Nintendo de reconnaître l’ampleur du meme Ankhazone.

Capture d'écran Nintendo

Nouveaux articles

Des nouveaux articles arrivent sur l'application NookStop et en magasin, pour rénover notre île.

Mise à jour gratuite

La sortie de la mise à jour gratuite est prévue pour le 5 novembre 2021. Ce sera la dernière mise à jour gratuite majeure à venir pour Animal Crossing: New Horizons. Toute une mise à jour, qui changera certainement beaucoup de choses dans notre façon de jouer, et ainsi voir notre île sous un nouvel œil.

Bien sûr Nintendo ne pouvait pas s’arrêter là, et a aussi annoncé du contenu téléchargeable payant qui se nomme « Happy Home Paradise », qui permettra de bâtir un archipel paradisiaque et de faire de l’argent grâce à nos talents de designer. Pour plus de détails, lisez notre article à cet effet.

