La mise à jour Animal Crossing: New Horizons est sortie plus tôt

Alors qu'on attendait la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing: New Horizons vendredi, celle-ci a plutôt été déployée jeudi matin, au grand plaisir des joueurs.

Il est donc possible d'accéder à la grande mise à jour dès maintenant. Pour en profiter, toutefois, il faut s'assurer que l'application Animal Crossing: New Horizons soit fermée sur la Nintendo Switch. Voici la procédure à suivre pour fermer l'application:

Depuis le menu principal de la Nintendo Switch, sélectionnez l'application Animal Crossing: New Horizons et appuyez sur X; Sélectionnez « Quitter » lorsqu'on vous demande si vous souhaitez quitter le logiciel. Redémarrez le jeu, et la mise à jour s'installera.

La mise à jour vous permet de visiter le café de Brewster, ainsi que voyager vers des îles désertes avec Kapp'n pour quelques Nook Miles.

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

De plus, il est possible d'ajouter des ordonnances, qui permettent de changer certaines habitudes de vos villageois. Par exemple, choisir que les boutiques soient ouvertes un peu plus tard sur votre île.

